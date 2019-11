Salerno | pugni e calci a controllore e vigilante sul bus | preso nigeriano

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 28 novembre 2019) Ignazio Riccio Tratto in arresto il giovane è stato trasferito nel carcere di Fuorni, in attesa del processo per direttissima È stato acciuffato dalla polizia e adesso dovrà rispondere davanti ai giudici di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie il giovaneche ha aggredito une una guardia giurata all’interno di un autobus di linea.e schiaffi sono stati inferti ai due malcapitati da parte dello straniero, che non aveva il biglietto e si e rifiutato di mostrare i propri documenti di identità. L’episodio è accaduto a Fuorni, nel Salernitano, sulla linea 8 di “Busitalia Campania”, durante una corsa affollata da studenti e professionisti. Il 21ennesi è ribellato alla richiesta deldi mostrare il biglietto, aggredendolo in maniera violenta. Lo straniero ha colpito anche un, intervenuto in ...

