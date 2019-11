Rai 2 | scade il contratto di Freccero ma le nomine non si sbloccano | a Salini l’interim

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) Non silea viale Mazzini. E visto che oggiva ildi Carlo, l’amministratore delegato Fabrizioassumerà la direzione ad interim di Rai2. La notizia filtra dalla riunione del consiglio di amministrazione. L’incertezza sulle risorse – con un emendamento alla manovra in valutazione in parlamento su un ulteriore prelievo all’extragettito del canone – che mette a rischio la realizzazione del piano industriale. Parallelamente c’è il binario politico. Viste le resistenze di ambiente parlamentare per il “dopo“, sono saltate leche erano attese nella riunione di oggi. E infattinon aveva presentato i curricula dei candidati entro lanza fissata a ieri. Nel corso della riunione, oltre a ringraziareper il lavoro svolto, sono stati auditi Roberto Nepote, direttore marketing, e ...

