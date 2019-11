Evade dai domiciliari per andare a rubare

Reggio Calabria. Antonino Infantino Evade dai domiciliari a 92 anni : Si trovava agli arresti domiciliari all’età di 92 anni. Risponde dell’accusa di detenzione illegale di arma. Lui però ha deciso

Tunisino Evade dai domiciliari : sorpreso - prende a testate un agente e danneggia "pantera" : Il 30enne Hamed Hamza aveva ricevuto il permesso di allontanarsi da casa per poter continuare a recarsi sul posto di lavoro, ma gli agenti della questura lo hanno sorpreso a camminare in una strada ben lontana dall'officina dove invece si sarebbe dovuto trovare. Alla richiesta di mostrare i documenti, il magrebino ha reagito prendendo a testate un poliziotto Federico Garau ? Luoghi: ...

Evade dai domiciliari per molire le olive : riconosciuto e arrestato nel frantoio : "Dovevo trasformare le olive in olio", si è giustificato con la polizia. E' successo a Lucera, in provincia di Foggia

Bolzano - 80enne Evade per 12 volte in 3 mesi dai domiciliari : giudice lo manda in carcere : A Bolzano un anziano di quasi ottanta anni, nel giro di appena tre mesi, è evaso ben dodici volte dagli arresti domiciliari. Usciva di casa oltre i periodi autorizzati per la spesa, il dottore e la farmacia ignorando le disposizioni del tribunale. Dopo la dodicesima evasione il tribunale di sorveglianza ha revocato i domiciliari.Continua a leggere

Messina : Evade dai domiciliari per compleanno amico - tradito da foto sui social : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - Non ha solo partecipato ai festeggiamenti per il compleanno dell'amico, ha anche immortalato i momenti clou della festa con delle foto che poi ha pubblicato su un noto social network. Peccato però che l'uomo, un 46enne di Messina, fosse ai domiciliari e che il suo profi

"Meglio il carcere che a casa con mia moglie". 49enne Evade dai domiciliari a Roma : “Meglio il carcere che stare a casa con mia moglie. Faccio tutto: lavo, stiro e tutto quello che succede in casa è sempre colpa mia”. A.O., 49enne Romano, ha spiegato con queste parole agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo i motivi per i quali ha deciso di evadere dai domiciliari violando l’ordine disposto dall’autorità giudiziaria. Arrestato per evasione ma giudicato non punibile per ...