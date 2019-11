Consigli per i genitori di fronte alla diagnosi di DSA

Alimentazione : Consigli per rimettere a tavola la dieta mediterranea e altri cibi tradizionali : La promozione dell’Alimentazione sana e tradizionale è importante per dare slancio ai nostri sforzi per ottenere un sistema alimentare che rispetti l’ambiente, la cultura e il benessere delle persone, elemento fondamentale dello sviluppo sostenibile. È questo il messaggio lanciato oggi nel corso di un evento organizzato dal Governo italiano con il sostegno della FAO, che mira ad approfondire la conoscenza della dieta mediterranea e ...

Effetto Black Friday : acquisti compulsivi e smisurati? I Consigli per tenere a bada la “febbre da shopping” : Carte di credito a serio rischio: con il Black Friday del 29 novembre ormai alle porte negozi e siti e-commerce sono già presi d’assalto. Se l’idea degli sconti attira, il rischio è di incorrere in acquisti compulsivi e smisurati. “Studi scientifici hanno provato l’utilità dello shopping segnalando tra i benefici riconosciuti l’esercizio fisico“, ovviamente non nel caso di quello online, “la riduzione ...

Shopping compulsivo : i Consigli per gestirlo : Mariangela Cutrone In vista del Black Friday aumenta il rischio di fare spese compulsive e smisurate. Ecco i consigli dell’esperta per gestire l’impulso da Shopping compulsivo Il tanto atteso Black Friday è ormai alle porte e il rischio di Shopping compulsivo aumenta. Innumerevoli negozi e siti e-commerce sono già presi d’assalto in questi giorni. Molta gente è ammaliata dallo sconto in periodo non di saldi. Di conseguenza la voglia ...

Pronostici Champions League - le gare del 27 novembre – I Consigli di CalcioWeb : sconfitta per il Napoli - bene l’Ajax : Pronostici Champions League – Torna la Champions League. Si gioca un turno fondamentale, il penultimo della fase a gironi. Si parte alle 18,55 con due gare molto interessanti. Nel gruppo H si gioca Valencia-Chelsea, nel gruppo G c’è Zenit-Lione. Alle 21 in campo le italiane: l’Inter va sul campo dello Slavia Praga, il Napoli su quello del Liverpool. Le altre gare sono: Barcellona-Borussia Dortmund, Genk-Salisburgo, ...

Liverpool-Napoli - Klopp : “Partita difficile - Napoli veloce e tecnico - andremo in campo per vincere. Cosa Consiglio ad Ancelotti? Su Salah e Matip…” : Jurgen Klopp in conferenza stampa Jurgen Klopp in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Napoli. Il tecnico tedesco, da Anfield Road, presenta il match di Champions League contro il Napoli. Klopp: “Napoli sfavorito? In Germania non scommettiamo (ride, ndr) anche se i bookmakers ci danno per favoriti c’è da pensare che sarà una sfida facile. Come ho detto prima resta una partita di calcio e dobbiamo affrontarla nel ...

Per il Consigliere comunale di Genova le persone intrappolate nel maltempo sono “babbi di minchia” : Sergio Gambino, consigliere comunale di Genova con delega alla Protezione Civile, non ha trovato di meglio che definire "babbi di minchia" delle persone intrappolate all'interno delle proprie automobili in un sottopasso allagato. L'amministratore ha pronunciato la frase parlando con il governatore Giovanni Toti.Continua a leggere

Natale 2019 : inizia il countdown delle feste. Ecco tutti i trend di questa stagione ed i Consigli per non farsi trovare impreparati : Dopo essere stato chiamato in causa diverse volte, il freddo, sembra essersi finalmente insediato nelle nostre città. Chi di noi nell’ultimo mese non si è lamentato della temperatura troppo alta, ben sopra la media stagionale? Il caldo è bello sì, ma a patto che si stia in vacanza, a sorseggiare bollicine sulla spiaggia in piena nullafacenza (o almeno in ferie). Ritrovarsi seduti ad una scrivania, davanti al pc, con fuori un sole che spacca le ...

Dieta ipertensione : alimenti da evitare e Consigli : La Dieta ipertensione si basa sul consumo di alimenti a ridotto tenore di sodio. Ecco gli alimenti da evitare e alcuni consigli

I Consigli di sicurezza informatica di Kaspersky per affrontare con serenità Black Friday e Cyber Monday : Kaspersky, una delle società di riferimento nel settore della sicurezza informatica, ha realizzato uno studio che conferma l’incremento dei rischi online durante la settimana del Black Friday e Cyber Monday. Non solo gli attacchi all’e-commerce che prendono di mira i clienti “sono aumentati del 15% rispetto allo scorso anno”, ma è evidente che in un periodo di sconti e promozioni aumenta l’esposizione a ogni genere ...

Sabato Shopping : i Consigli per il 23 novembre : Philosophy di Lorenzo SerafiniEtnia BarcelonaMiss Sixty x Marilyn MonroeO BagDodoRiccardo Pozzoli for Brooks BrothersA-Zero & Hi-MacsAppostaOliver PeopleFisicoAbbiamo superato anche la metà di novembre e il countdown verso il Natale sta per iniziare ufficialmente. Nell’attesa febbrile con la corsa ai regali in agguato bisogna trovare anche il tempo di arricchire il guardaroba con qualche pezzo nuovo e festoso. Si rende necessaria una ...

Fantacalcio Consigli : direttive e pronostico per Milan-Napoli : Fantacalcio consigli: tutto quello che bisogna sapere sul match ed un pronostico A meno di 24 ore dal match, impazza la ricerca al miglior consiglio per ottenere al Fantacalcio il punteggio migliore dell’avversario. Il nostro breve articolo si dedicherà alla partita di Milan-Napoli, che andrà in scena nello stadio di San Siro. Ancora dubbi sulle […] Leggi tutto L'articolo Fantacalcio consigli: direttive e pronostico per Milan-Napoli ...

Ecco 34 Consigli per vivere “green”. E i falsi miti smascherati. Su FQ Millennium in edicola : Trentaquattro consigli precisi e praticabili per salvare il pianeta, da applicare facilmente alla vita di tutti i giorni. Ma anche tanti esempi di azioni e consumi che ci vengono spacciati per “green” e in realtà non lo sono. Perché bisogna fare attenzione ai luoghi comuni: non tutto ciò che è naturale inquina meno di quel che è “chimico”; non tutto quello che è riciclabile è per forza ecologico. E così via. Una guida per orientarsi fra il vero ...

Inter - Conte ai giocatori : "Ses*o? Pochi sforzi"/ Gasperini : "Consigli? Servono a me" : Inter, Antonio Conte ai giocatori: "Ses*o? Deve durare poco e bisogna ridurre gli sforzi". Gasperini commenta con ironia: "Consigli? Servono a me".

Regionali - Di Maio : “Quanti voti prenderemo? Lavoriamo per eleggere qualche Consigliere” : “Lunedì mattina sarò in Calabria e in Emilia Romagna nel pomeriggio: iniziamo. Io come tutti gli altri ci mettiamo al servizio del progetto. Non so quanto prenderemo in queste Regioni, ma lavoreremo per mettere qualche consigliere regionale nei Consigli”. Così il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, rispondendo ai cronisti a Castelvetrano L'articolo Regionali, Di Maio: “Quanti voti prenderemo? Lavoriamo per eleggere qualche ...