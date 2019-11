The Outer Worlds | il trucco per finire il gioco velocemente? Essere degli idioti

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 27 novembre 2019) I co-creatori di The, Tim Cain e Leonard Boyarsky, hanno visionato alcuni filmati dedicati agli speedrunner, che hanno completato ilin brevissimo tempo. La prima run è stata completata in 30 minuti dallo YouTuber Jabo, mentre CreeperHntr è riuscito a completarlo in 12 minuti, con i due sviluppatori che hanno commentato l'impresa come incredibile.Ma qual è il segretospeedrunner? Apparentemente è quello di avere un personaggio stupido, con un'intelligenza scarsa: in questo modo è possibile saltare una grande sessione di. Dall'altra parte Cain e Boyarsky sono interessati a capire se gli speedrunner riusciranno a completare ilanche senza questo vantaggio.Di seguito potete vedere il filmato: vi avvisiamo però che potrebbe contenere delle parti con spoiler, se ancora non avete avuto modo di giocarlo o se comunque siete indietro nella storia.Leggi ...

Eurogamer_it : Ecco il trucco degli speedrunner in #TheOuterWorlds. - o_crimi : Dopo l'incubo del presepe fucsia ecco a voi 'il #gender' che avanza e lui, Fusaro, non solo ci avverte ma ci difend… - GamingToday4 : The Outer Worlds – Nuovo gameplay oggi in diretta -