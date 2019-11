Omicidio di Ana Maria | una folla commossa al funerale della mamma di Giardinello

Omicidio Caruana Galizia - in carcere anche l’ex capo di gabinetto del premier : Trema il governo di Malta. Keith Schembri, ex capo di gabinetto del premier Joseph Muscat, è in stato di fermo dopo un interrogatorio nella sede della polizia. Fermato anche il medico personale dell’imprenditore Yorgen Fenech, sospettato di essere il mandante dell’assassinio della giornalista. Si è dimesso anche il ministro del turismo mentre quello dell’Economia si è autospeso

Omicidio Caruana Galizia - arrestato il braccio destro del premier Muscat : Keith Schembri, il braccio destro del premier maltese Joseph Muscat, ha passato la notte in cella dopo essere stato fermato dalla polizia in seguito all’interrogatorio e alla perquisizione dell’abitazione privata avvenuti ieri mattina. In serata è stato fermato anche il dottor Adrian Vella, medico personale del re dei casinò e grande imprenditore Yorgen Fenech arrestato la settimana scorsa mentre tentava la fuga da ...

Omicidio Caruana Galizia - contestati il premier e i ministri maltesi : lancio di uova e monete fuori dal Parlamento : Una folla di centinaia di persone si è riunita davanti al Parlamento di Malta per chiedere le dimissioni del primo ministro Joseph Muscat al grido di “vergogna”, “assassini” e “Daphne aveva ragione”. Le auto dei ministri e di Muscat, che finora ha escluso di volersi dimettere, sono state bersagliate da uova e monetine. Il governo è stato travolto dall’evolversi delle indagini legate all’Omicidio ...

L’Omicidio di Daphne Caruana Galizia ora fa traballare il governo di Malta : Si sono dimessi il capo dello staff del primo ministro Muscat e il ministro del Turismo, mentre il ministro dell'Economia si è autosospeso, dopo nuovi sviluppi sul caso della giornalista uccisa nel 2017

Omicidio Luca Sacchi - inchiesta su Anastasiya Kylemnyk : la convinzione degli inquirenti : Dopo l'intervista al padre di Luca Sacchi, il quale mostra di nutrire più di un sospetto nei confronti di Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata del ragazzo ucciso con un colpo di pistola, una svolta in procura. Il Messaggero infatti fa sapere che la ragazza è "potenzialmente iscrivibile nel registro deg

Daphne Caruana Galizia - si dimette il capo di gabinetto di Muscat : sarà sentito sull’Omicidio della giornalista : Da due anni la famiglia di Dafne Caruana Galizia chiedeva le sue dimissioni, che ora sono arrivate. Keith Schembri, il capo di gabinetto del primo ministro maltese, ha lasciato l’incarico e ora dovrà essere interrogato dalla polizia in merito al caso della giornalista uccisa con un’autobomba il 16 ottobre 2017. Per la sua morte è finito in carcere mentre tentava la fuga in yacht l’imprenditore maltese Yorgen Fenech, con l’accusa di ...

Omicidio Luca Sacchi - i dubbi del padre sulla fidanzata e l’amico : “Anastasia e Princi? Dai loro comportamenti nascondono qualcosa” : Anastasia, la fidanzata di Luca Sacchi, “probabilmente” nasconde qualcosa “visti i suoi comportamenti“. Ma gli stessi dubbi valgono anche per l’amico Giovanni Princi che “avrebbe dovuto pensare a Luca e non a spostare una macchina“. Un mese dopo l’Omicidio di suo figlio, il padre Alfonso in un’intervista al Messaggero racconta le domande che ancora si pone su quali siano i contorni di quanto ...

Omicidio Mastropietro - giudici : Oseghale agì "con freddezza disumana" : Ha agito con "freddezza disumana" Innocent Oseghale, il pusher nigeriano condannato in primo grado all'ergastolo dalla Corte di Assise di Macerata per l'Omicidio della 18enne romana Pamela Mastropietro, avvenuto il 30 gennaio dello scorso anno nell'appartamento dell'uomo (TUTTA LA VICENDA). Dalle motivazioni della sentenza, oltre 50 pagine depositate oggi, emergono nuovi particolari alla base della certezza maturata dalla Corte ...

Daphne Caruana Galizia - il presunto mandante dell’Omicidio rilasciato e arrestato di nuovo nel giro di 24 ore : rilasciato e subito arrestato di nuovo. È finito di nuovo in carcere l’imprenditore maltese Yorgen Fenech, arrestato due giorni fa a bordo del suo yacht con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. L’uomo è stato rilasciato ieri sera sotto sorveglianza della polizia e di nuovo arrestato oggi. Il primo ministro maltese, Joseph Muscat, ha spiegato alla stampa che secondo le leggi locali un ...

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a trent’anni di carcere per Omicidio a Veronica Panarello - la madre di Loris Stival : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a trent’anni di carcere per omicidio a Veronica Panarello, la madre di Loris Stival, il bambino di 8 anni ucciso nel 2014 in provincia di Ragusa. Del caso Stival si occuparono per

Omicidio Loris Stival - condanna definitiva a 30 anni per la madre Veronica Panarello : Trent’anni di carcere per aver ucciso il figlio di 8 anni. È definitiva la condanna per Veronica Panarello, accusata dell’Omicidio del figlio Loris Stival. L’Omicidio risale a cinque anni fa, il 29 novembre 2014, ed è avvenuto a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa della donna. Il corpo del bambino, ...

Omicidio Loris Stival. È arrivata la sentenza per Veronica Panarello : la decisione : Nell’autunno del 2014, in un paese della provincia di Ragusa, scompare un bambino di otto anni. Si chiama Loris Stival. Dopo qualche ora il corpo senza vita del piccolo viene trovato nelle campagne circostanti. Loris è stato ucciso. In un primo tempo gli inquirenti ipotizzano si tratti di un “orco”, ma poi si scopre che il colpevole viveva sotto lo stesso tetto del bambino. Ed è sua madre Veronica Panarello. Il 5 luglio 2018 la madre è stata ...

Omicidio Loris Stival - procuratore generale Cassazione : “Confermare condanna a 30 anni di carcere per la madre Veronica Panarello” : Confermare la condanna a 30 anni di carcere. Questa la richiesta del sostituto procuratore generale della Cassazione Roberta Maria Barberini alla prima sezione penale per Veronica Panarello, accusata di aver ucciso il figlioletto Loris Stival di otto anni strangolandolo con alcune fascette di plastica e di aver poi gettato il suo corpo in un canalone in campagna il 29 novembre 2014 a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. In particolare, ...

Omicidio Daphne Caruana Galizia - arrestato il presunto mandante : 20 novembre 2019 - Dopo l'arresto di ieri, la svolta nel caso dell'Omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia sarebbe arrivata davvero. In questo ore le autorità di Malta avrebbero arrestato il presunto mandante di quel delitto, identificato dalla stampa locale come l'imprenditore Yorgen Fenech, amministratore delegato del Tumas Group.Fenech, direttore generale della centrale a gas oggetto dell'inchiesta portata avanti da ...