Mel C | Io | la più timida delle Spice Girls Non capivo più chi ero | andai in

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Cosa si prova ad essere unaGirl e ad essere non quella con i capelli rosso fuoco e neanche quella con le codine bionde, ma la più, la più riservata? Mel C, all’anagrafe Melanie Chisholm, ha spiegato al Guardian di aver impiegato quasi vent’anni per accettarsi: “Ho sofferto di depressione. Sentivo di non essere abbastanza. Mi chiedevo: sono la stessa di sempre o sono questa persona qui che tutti credono che io sia? Sono come mi vogliono loro o come mi voglio io?”.Ora ha 45 anni: ne è passato di tempo da quando, ventenne, raccoglieva i frutti (anche amari) del successo. Adesso è pronta per continuare a cantare senza più ansia, senza più modelli ai quali adeguarsi, senza più maschere. “Ad un certo punto mi sono detta: ho avuto una carriera incredibile: è tempo di accettare ogni piccolo pezzo ...

