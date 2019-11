Firenze | due persone aggredite in strada con un coltello | donna di 39 anni colpita al

Firenze - due persone aggredite in strada : donna di 39 anni accoltellata al fianco : è grave : Due persone, un uomo ed una donna, sono state aggrediti a Firenze da un terzo uomo. È accaduto questa mattina tra viale Aleardi e Via Luigi Pucci. La donna, un italiana di 39 anni, è...

Credem punta su Firenze - obiettivo 150 milioni di raccolta in due anni : Mille nuovi clienti, 150 milioni di euro di nuova raccolta e 15 nuovi professionisti. Sono questi gli importanti obiettivi di crescita che Credem

Due uomini sono stati arrestati in un’indagine della polizia di Firenze e Siena su un gruppo di estremisti di destra : Martedì la polizia di Firenze e Siena ha perquisito numerose abitazioni, uffici e capannoni della provincia di Siena e ha arrestato due uomini, padre e figlio di 62 e 22 anni, in un’indagine su dodici estremisti di destra che online

Firenze - giovane ambulante nigeriano picchiato da due balordi incappucciati : Il racconto di Mike Okoh: "Ho chiesto perché mi guardassero male e loro mi hanno colpito alla bocca e al torace"

Firenze - i due maxiscooter si scontrano frontalmente : un morto e un ferito grave : L'incidente di notte in viale Baracca. Intorno alle 2.40 due scooter di grossa cilindrata, per cause in corso di accertamento si sono scontrati. Uno dei due ha perso la vita dopo essere stato sbalzato contro un’auto in sosta. ferito seriamente l'altro motociclista.Continua a leggere

Sequestrate due rare conchiglie giganti all'aeroporto di Firenze. FOTO : Ad individuare il carico destinato a Santo Domingo sono stati la Guardia di Finanza e i funzionari dell'agenzia delle dogane e monopoli. FOTOGALLERY

Casting per un video da girare a Napoli a cura di Klab4 film e per due eventi a Firenze : Casting in corso, a cura di Klab4 film, per realizzare un video da girare prossimamente a Napoli. Sono poi tuttora aperte le selezioni, curate da Le Perle delle Muse, per due importanti eventi che si terranno entro questo mese di ottobre a Firenze, nella zona centrale del capoluogo toscano, connessi a taglio e colore dei capelli. Un video Per la realizzazione di un interessante video le cui riprese verranno poi effettuate a Napoli tra il 14 e il ...

Due fratelli belgi sono stati trovati morti in un hotel a Firenze : nella loro stanza c’erano alcune scatole vuote di analgesici oppioidi : Domenica 29 settembre due fratelli belgi sono stati trovati morti nella stanza d’albergo in cui alloggiavano a Firenze, vicino alla stazione di Santa Maria Novella. I due – Dries de Ceuster, di 26 anni, e Robbe De Ceuster, di 19

