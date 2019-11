Ammettiamolo: arrivate a 50 anni le donne spesso non sanno cosa fare del proprio look, non si sentono a loro ...

Catania - discute coi genitori e si lancia dal balcone : muore 13enne : Federico Garau Il dramma nella periferia di Catania, dove un adolescente ha deciso di togliersi la vita, lanciandosi nel vuoto. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il ragazzino aveva appena discusso con i familiari a causa del proprio rendimento scolastico Terribile tragedia a Catania, dove un ragazzino di soli 13 anni si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto dal balcone di casa. Dopo un volo di diversi metri dal quinto ...

Comuni : presidente Anci Veneto - 'premiare i sindaci virtuosi e non penalizzarli' : Padova, 27 nov. (Adnkronos) - "In Veneto siamo tutti sindaci virtuosi, e quindi, noi chiediamo che questa virtuosità venga premiata e non penalizzata, come purtroppo siamo abituati troppo spesso a vedere in Italia: chi meno spende e chi meglio spende oggi, in futuro non può più spendere. Chi, nel te

Mantova : da Regione Lombardia 3 mln finanziamenti per sisma 2012 : Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in qualità di commissario delegato per l'emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato quattro ordinanze, pubblicate sui Burl del 20 novembre e del 25 novembre, con le quali vengono stanziati fondi per 3

Comuni : Variati - in manovra più fondi - semplificazioni e indennità dignitose : Padova, 27 nov. (Adnkronos) - - "Oggi ai sindaci del Veneto porto alcune novità che ci saranno nella legge di bilancio e nella conversione del decreto fiscale, cose concrete sul fronte della semplificazione, di quattrini e di dignità per gli amministratori. In pratica, si tratta di più finanziamenti

Recalcati collega il sovranismo a un ‘inconscio fascista’. Per me invece è la base del riscatto : Ritengo Massimo Recalcati uno degli intellettuali più lucidi e originali del nostro tempo. Non esagererei se dicessi che, per molti versi, lo considero un maestro: il cui merito sta, sul piano teorico, nell’aver portato l’attenzione sulla “evaporazione del padre” come cifra della nostra epoca attraversata dalla perdita dei legami e delle figure della Legge. Si è in questi giorni scaricata un’ondata di odio contro Recalcati, causata da una ...

Manovra - lite Romano-Borghi su La7. “Con la Lega al governo sono aumentati i mutui”. “Dici scemenze. Adesso tiro fuori i dati” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra il deputato del Pd, Andrea Romano, e il presidente della Commissione Bilancio, Claudio Borghi. Casus belli: un servizio sul leader della Lega, Matteo Salvini, che attacca la politica economica del governo Conte Due. Romano commenta: “Sembra che Salvini non abbia mai governato e che sia stato paracadutato da Marte. Dovrebbe dire la verità su quale era la situazione quando era lui al governo. ...

“Governo Renzi lo nomina in Cassa depositi e prestiti - lui presta a Matteo Renzi 700mila euro usati per comprare la villa a Firenze” : Un imprenditore nominato dal governo Renzi in Cassa depositi e prestiti e tra i finanziatori della fondazione Open, secondo quanto rivelato da l’Espresso, ha prestato 700mila euro al senatore Matteo Renzi tramite la madre per comprare la sua villa sulle colline toscane. L’acquisto per un totale di 1,5 milioni di euro risale a luglio dell’anno scorso. La casa è intestata a metà a Matteo e alla moglie Agnese. E, scrive il ...

Csm difende i giudici dagli attacchi di Di Maio - Renzi e Salvini : approvata una proposta di pratica a tutela dei magistrati : Il Consiglio Superiore della Magistratura si schiera in difesa dei giudici contro le affermazioni di Luigi Di Maio, Matteo Renzi e Matteo Salvini ‘colpevoli’ di aver attaccato i magistrati in seguito ad alcune sentenze. La Prima Commissione del Csm ha approvato a maggioranza la proposta di pratica a tutela dei giudici, con quattro componenti togati che hanno votato a favore, a differenza dei consiglieri laici Emanuele Basile (Lega) e ...

La villa di Matteo Renzi comprata col 'prestito' da 700 mila euro del finanziatore di Open : Un prestito ricevuto dalla madre di un imprenditore che ha finanziato la fondazione Open, nominato in una società pubblica durante il governo di cui Matteo Renzi era premier. Denaro utilizzato per comprare la villa immersa tra le colline fiorentine. È l’intrigo che avvolge la casa di Matteo Renzi, acquistata un anno fa, nella prime settimane del neonato governo Conte 1, grazie ai soldi prestati da un imprenditore amico, ...

Meghan Markle e Harry - secondo anniversario di fidanzamento : le foto mai viste : Meghan Markle e Harry due anni fa annunciavano ufficialmente al mondo il loro fidanzamento. Era il 27 novembre 2017. Oggi i Duchi del Sussex hanno voluto festeggiare questa data così importante, condividendo sul loro profilo Instagram alcune foto mai viste prima che ripercorrono i momenti più importanti della loro storia d’amore. Nella prima immagine Harry e Meghan, mano nella mano, sorridono, mentre il Principe non riesce a staccare gli ...

Carolyn Smith : "Scrivono che sto morendo - ma sono più viva che mai!" (VIDEO) : Carolyn Smith continua la sua battaglia contro il tumore. E contro le fake news. La giudice di Ballando con le stelle, infatti, attraverso un video pubblicato su Instagram, ha risposto alle false notizie riguardanti la sua salute, facendo intendere di voler portare in tribunale chi le ha messe in giro nei giorni scorsi:Oggi si riparte. Nuovo trattamento per uccidere le cellule rimanenti. Ho grande fiducia. Sto piano piano riorganizzando il mio ...

Incidente a Effingen - Porche contro Renault sull’A3 : tre morti estratti dalle lamiere : Incidente oggi a Effingen, in Argovia, sull'autostrada A3: una Porche Cayenne, che viaggiava a velocità sostenuta, ha tamponato e travolto una Renault, spingendola contro un camion. Il bilancio è di tre morti. L'autista della vettura sportiva dopo lo schianto ha provato a fuggire a piedi ma è stato poi arrestato dalla polizia.Continua a leggere

Tina Cipollari e Juan Luis Ciano - la “manovra” alle spalle di Gemma Galgani è sotto gli occhi di tutti : Gemma Galgani si è proprio innamorata di Juan Luis Ciano. A confessarlo è stata la stessa dama del Trono Over di Uomini e Donne che nel corso di una delle puntate ha detto di aver perso la testa per il cavaliere. Maria De Filippi ha mostrato un’esterna fra il cavaliere di origini venezuelane e la dama, sciolti tra baci e tenerezze e le parole che Gemma ha riservato a Juan Luis sono state più che eloquenti: “Sto facendo pensieri peccaminosi su di ...