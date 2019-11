Migranti sbarcano a Taranto e Pozzallo

E' attraccata nel porto dila nave della ong spagnola Open Arms: 62 iin procinto di sbarcare, soccorsi nei giorni scorsi nel tratto di mare fra Italia e Libia. Tra i26 i minori, 24 di loro non accompagnati. Un giovane avrebbe ferite d'arma da fuoco, altri sarebbero ustionati. Sono 78 le persone arrivate a, nel Ragusano, a bordo della Aita Mari: la nave dell'ong spagnola Salvamento Maritimo Humano ha dovuto attendere un miglioramento meteo per entrare in porto.(Di martedì 26 novembre 2019)