Ex Ilva | stop a emendamento della Lega per reinserire lo scudo penale Salvini | “Governo

Ilva - pm : scudo penale un pretesto. Dirigente ArcerlorMittal : l'ad ordinò stop a ordini e vendite : Secondo la Procura di Milano il venir meno dello scudo penale è stato solo il pretesto usato da ArcelorMittal per chiedere il recesso perché «la vera causa della disdetta»...

Ex Ilva - a Taranto ora si rischia lo stop delle cokerie : ArcelorMittal ai sindacati: colpa del blocco delle merci legato alle proteste delle imprese dell’indotto

Ex Ilva - stop allo spegnimento degli impianti : ArcelorMittal accoglie l'invito del Tribunale di Milano e sospende, per il momento, le procedure di spegnimento degli...

**Ex Ilva : Barbagallo - ‘dopo stop spegnimento forni ripristinare scudo’** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Oggi la proprietà dell’ex Ilva, che “è a Roma, ha bloccato la procedura di spegnimento dei forni”. Al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “chiediamo di ripristinare le regole che c’erano nell’accordo, per riprodurre le cose che servono per ripartire”. Lo afferma il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, uscendo dall’incontro con il ...

Rissa nel governo - Zingaretti stop ai decreti sicurezza e avanti con ius soli - Di Maio “Con mezza Italia sott’acqua - la crisi dell’Ilva - il Pd pensa allo ius soli - sono sconcertato” : Più giorni passano e i rapporti tra il Pd e il M5S diventano effervescenti. Le parole ad effetto pronunciata da Zingaretti sul palco di Bologna all’iniziativa “Tutta un’altra storia” non sono per nulla piaciute al M5S. In particolare al capo politico del M5S non è piaciuto che con la situazione critica nella quale si trova l’Italia per le inondazioni che stanno colpendo da nord a sud e con la crisi dell’Ilva che potrebbe costare il ...

Ilva - indotto pronto allo stop : “Solo promesse da ArcelorMittal - fatture ancora non pagate”. E autotrasportatori vogliono bloccare ingressi : Il termine di 3 giorni dato dalle aziende creditrici è scaduto venerdì sera. Ma ArcelorMittal non ha ancora saldato milioni di euro di fatture scadute, nonostante le promesse dell’ad Lucia Morselli, e adesso le ditte dell’appalto-indotto sono pronte a fermarsi, come avevano minacciato la scorsa settimana. L’ultimo giorno utile (ri)dato è lunedì: senza soldi o garanzie sui bonifici, gli operai potrebbero essere ritirati dai ...

Ex Ilva - l’ipotesi super commissario La linea del premier contro lo stop : «Il recesso non rispetta nemmeno il preavviso». Si valuta l’ipotesi di un accordo extragiudiziale per accelerare l’uscita di ArcelorMIttal dalle acciaierie. Ma è una strada complicata

Ex Ilva - la procura di Milano apre un fascicolo : «Tutelare l’interesse pubblico» Avviato lo stop dell’acciaieria : Lo ha reso noto il procuratore capo Francesco Greco. Il fascicolo è per il momento a carico di ignoti

Ilva - Arcelor Mittal via il 4 dicembre - commissari presentano ricorso. Provenzano : non permetteremo stop. Procura apre inchiesta : Stop agli impianti dell'ex Ilva di Taranto. Arcelor Mittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato al Governo e alla prefettura di Taranto, il piano di «sospensione»...