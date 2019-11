Aggiustiamo il web

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 26 novembre 2019) Gaia Cesare È l'appello lanciato dal suo creatore, Tim Berners-Lee. Che propone un «contratto» per governi e aziende, perché si impegnino a tenerlo libero e a combattere gli abusi Un anno di lavoro. Seicento persone coinvolte, tra esperti e cittadini comuni. Ottanta organizzazioni coinvolte per stilare 9 princìpi che rappresentano i diritti fondamentali del futuro online. E sopra tutto una missione: salvare il web, da se stesso, dalle sue storture, dall'odio che lo attraversa, dai rischi in cui si inciampa quando lo si usa, per lavoro, per diletto, per necessità. In modo che sia una forza per il bene, da cui tutti possono e devono trarre beneficio, invece che uno strumento del male. Per portare a compimento il piano è sceso in campo il padre di Internet, il londinese Tim Berners-Lee, 64 anni, l'uomo che nel 1980 inventò e realizzò il World Wide Web, la scoperta che ha ...