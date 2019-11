Ricerca | ENEA realizza uno strumento per lo studio di protesi coronariche

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019)ha messo a punto unofinalizzato allodi nuovebioriassorbibili per il trattamento delle coronaropatie.to in collaborazione con il California Institute of Technology nell’ambito del progetto europeo Bi-Stretch-4-Biomed1 coordinato da, loè in grado di espandere tubi polimerici o compositi, il primo passo per trasformarli in “impalcature” (scaffold) cardiovascolari, vale a direin grado di mantenere aperto il vaso ostruito ripristinando così il flusso sanguigno arterioso. Inoltre, la macchina permette di misurare durante il processo di espansione i parametri strutturali del nuovo materiale con cui sonote le. “L’obiettivo finale del progetto è di sostituire gli stent metallici per il trattamento delle coronaropatie con nuovebioriassorbibili, riassorbibili entro due anni dall’impianto ete in ...

