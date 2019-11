Re | Legend – Svelati i contenuti dell’aggiornamento più grande mai rilasciato

Fonte : gamerbrain

(Di lunedì 25 novembre 2019) Re:, il gioco di avventura cooperativa multiplayer JRPG notevolmente apprezzata, pubblicato in Accesso Anticipato su Steam, annuncia un nuovo enorme aggiornamento gratuito, in arrivo il 20 dicembre 2019. I nuovimiglioreranno notevolmente l’esperienza di gioco, introducendo una serie di cambiamenti discussi assieme alla vasta e entusiasta community che si è formata attorno al gioco. I giocatori potranno visitare il Deserto, un nuovo bioma che introduce una nuova vasta gamma di Magnus da scoprire e allevare, e – per bilanciare un po’ con la temperatura più fredda dell’emisfero boreale – una nuova isola a tema natalizio, popolata da creature speciali. Introducendo per la prima volta il Magnus Leggendario, questo aggiornamento aggiungerà anche una nuova specie di Magnus, creati direttamente in cooperazione con ...