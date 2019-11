Maltempo | nel Biellese 60 interventi della Protezione Civile

Maltempo Sardegna : chiusa la statale 128 Bis nel sassarese per fango e detriti : A causa delle intense precipitazioni la statale 128 Bis ‘Centrale Sarda’ è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di fango e detriti presenti in carreggiata, nel comune di Ozieri, in provincia di Sassari. Lo comunica l’Anas. Il traffico è deviato in loco sulla strada provinciale 1 fino a Chilivani con rientro a Mores. Nel senso opposto la circolazione è deviata sulle statali 132 e 199.Sul posto sono ...

Maltempo : nel Cuneese ancora 35 provinciali interrotte : Finita l’ondata di Maltempo, restano pesanti le conseguenze sulla viabilità anche nel Cuneese. Le strade provinciali chiuse o con limiti alla circolazione dei mezzi pesanti sono 35, informa la Provincia di Cuneo. In 6 casi si tratta di pericolo valanghe (in Valle Po, Vermenagna, Maira e Varaita), nei restanti interruzioni per frane, allagamenti o fiumi a rischio di esondazione. Le chiusure riguardano sia tratti in pianura, come a ...

Maltempo Liguria - Toti : “Venerdì si avrà un minimo di normalità della viabilità nel Savonese” : Saranno ancora giorni di disagi per chi deve spostarsi nella provincia di Savona sia a causa della chiusura della A6 per il crollo del viadotto. Sono 15 le strade provinciali interrotte da frane e smottamenti. La provincia ha stimato, per la sola viabilità, danni per 18 milioni. Per quanto riguarda la viabilità ordinaria “il presidente della Provincia – dice il governatore Toti – ha già attivato le somme urgenze per intervenire ...

Maltempo : nella bergamasca è esondato il lago Endine : Non è bastata la tregua della pioggia di questa mattina: le abbondanti precipitazioni delle scorse ore hanno fatto esondare il lago di Endine, nella bergamasca. Invasi il lungo lago e i sentieri che costeggiano lo specchio d’acqua, in località Monasterolo del Castello: non si tratta comunque di una situazione preoccupante e i controlli sono costanti. L'articolo Maltempo: nella bergamasca è esondato il lago Endine sembra essere il primo su ...

Maltempo - attesa in serata la piena del Po in Emilia : allerta rossa. Nel Piacentino evacuate alcune strade : "La piena è stimata con una quota di otto metri", spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo

Maltempo Calabria : crolli di edifici nel Vibonese - chiuse alcune strade : Alcuni edifici fatiscenti, perlopiù garage e vecchie abitazioni, sono crollati a causa del Maltempo nella frazione Triparni di Vibo Valentia. Chiusa la strada principale di accesso al paese, gia’ parzialmente crollata da circa dieci anni e mai non rispristinata. La pioggia e gli smottamenti hanno causato danni anche alla rete idrica. Sempre a causa del Maltempo e’ stata chiusa la strada Statale 18 nel tratto ricompreso fra Pizzo ...

Maltempo - Piena del Po : “Previsto incremento dei livelli nel tratto lombardo-emiliano” : Massima allerta su tutta l’asta del Po in Emilia Romagna, dal Pavese fino al delta del fiume: a Ponte Becca (Pavia) il fiume ha raggiunto i 5 metri e 90, 40 centimetri sopra la terza soglia di attenzione (a 5 metri e 50). A Piacenza il fiume ha toccato invece i 7 metri e 62 cm, 60 cm circa sopra la soglia 3 di attenzione (a 7 metri). Le golene aperte del fiume, ha spiegato AIPo, vengono allagate, non ancora le golene chiuse (con argine ...

Maltempo : Gruppo Zaia - tante bandiere di S. Marco nello stadio di Padova : Venezia, 25 nov. (Adnkronos) - “Il cuore dei Padovani è grande, e ieri lo hanno dimostrato sostenendo con tante bandiere i veneti colpiti dal Maltempo. Spiace però constatare che anche ieri qualcuno abbia dovuto rinunciare al suo striscione per un atteggiamento borbonico e incomprensibile, mentre ad

Maltempo - allarme Po : cresce di 10 cm all'ora. Ticino esondato nel pavese Cirio : 130 strade chiuse - è emergenza : Il Maltempo non molla la presa sull'Italia: da Nord a Sud piogge e temporali continuano a creare disagi nel nostro Paese, con il Po che sale, il Ticino che è esondato e...

Maltempo Sardegna : esonda fiume nel Sassarese - allagata linea ferroviaria : esondazione del Rio Calamasciu, nel Sassarese: a causa delle abbondanti precipitazioni in Sardegna, dalle 09:55 è sospeso il traffico ferroviario sulla linea Porto Torres-Chilivani, fra Sassari e Scala di Giocca. I tecnici Trenitalia sono al lavoro per ripristinare al più presto il collegamento. L'articolo Maltempo Sardegna: esonda fiume nel Sassarese, allagata linea ferroviaria sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - la Diretta – A Pavia è esondato il Ticino - allerta nel Cremonese. Scuole superiori chiuse ad Asti : Disagi, chiusure di strade e allerta fiumi. Dopo la giornata di ieri tra crolli e voragini in alcune province continua l’emergenza. Scuole superiori chiuse ad Asti e situazione critica per la viabilità in tutto il Piemonte dopo l’apertura di una voragine sull’autostrada A21 Torino-Piacenza a pochi chilometri dalla barriera di Villanova d’Asti. È sempre più critica la situazione dei fiumi in provincia di Pavia e nel Cremonese. ...

