Huawei X Gentle Monster | le telefonate ora si fanno dagli occhiali smart

(Di lunedì 25 novembre 2019) Quando parliamo di dispositiviindossabili solitamente pensiamo sempre awatch oband per chi fa sport, ma in realtà sul mercato stanno per arrivare wearable sempre più intelligenti e indistinguibili esteticamente dai prodotti privi di funzioni avanzate. Prendiamo ad esempio i nuovi. Disponibili anche in Italia, sembrano normalida sole, ma consentono di ascoltare la nostra musica preferita e rispondere allesenza necessità di indossare gli auricolari né di estrarre lophone. I nuovida sole, davvero fashion dal punto di vista estetico, grazie a un design vagamente retrò e glamour, racchiudono tecnologie avanzate, ma senza darlo a vedere. All’interno delle stanghette infatti troviamo un doppio altoparlante con design semiaperto che consente di riprodurre un campo sonoro convincente, con un audio ...

