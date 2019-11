Così moriremo insieme E cosparge la moglie di alcol per darle fuoco

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 25 novembre 2019) Aurora Vigne Il 47enne romeno è rientrato ubriaco nel capannone abbandonato in cui vive con la donna e dopo una lite l'ha spinta a terra e le ha cosparso i vestiti con quattro bussolotti di solvente, minacciandola con un accendino Ha tentato di daralla compagnandola di, ma la donna è riuscita a fuggire, chiedendo aiuto in strada, e l'uomo, un 47enne romeno, è stato arrestato dagli agenti delle volanti di polizia. È accaduto ieri pomeriggio a Firenze, in via Pistoiese. Un dramma sfiorata priorio a un giorno dalla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo sarebbe rientrato ubriaco nel capannone abbandonato in cui vive con la donna - una 40enne kosovara - e al culmine di una lite l'avrebbe spinta a terra e le avrebbe cosparso i vestiti con quattro bussolotti di solvente, mentre con un accendino ...

