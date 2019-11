Kate Middleton aspetta il quarto figlio? Annulla la partecipazione all’evento all’ultimo

Fonte : attualitavip.myblog

(Di domenica 24 novembre 2019) L’assenza dia un evento di gala non può passare inosservata, specialmente quando non è adeguatamente motivata. La duchessa di Chambridge doveva presenziare al Tusk Award dopo aver brillato al Royal Variety Show con un abito di pizzo nero e trasparente. Eppure all’ultimo minuto ha disdetto e lasciato solo il marito William. «Problemi con i figli», ha fatto sapere il suo staff, ma tanto è bastato per scatenare il gossip su una presunta gravidanza., infatti, ha rinunciato alle cerimonie solo quando era in dolce attesa. Chissà che non arrivi ilRoyal Baby e che non segua l’esempio della Regina Elisabetta. Il gossip, dunque, potrebbe essere suffragato dai precedenti. Da donna incinta tende a soffrire di nausee incompatibili con la vita pubblica. Non si conosce quali siano i motivi che l’avrebbero costretta a restare a casa, ma secondo il ...

ElGanspo : Kate Middleton aspetta il quarto figlio? Annullata la partecipazione ad un evento all'ultimo minuto - VanityFairIt : La duchessa porterà il diadema l'#11dicembre, in occasione della festa della regina per i diplomatici, a Buckingham… - marcladoxa : RT @vogue_italia: Le scarpe perfette per l'ufficio? Quelle indossate da Kate Middleton! ??Alte ma comode... Ecco le foto e i dettagli ?? http… -