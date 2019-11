Almeno 10 problemi risolti per il Samsung Galaxy S10 con la settima beta Android 10

Almeno 5 problemi risolti con iOS 13.2.3 e prestazioni migliorate per gli iPhone : Da alcune ore a questa parte risulta in distribuzione un nuovo aggiornamento ufficiale concepito da Apple, se pensiamo che la mela morsicata abbia dato il via al rollout per iOS 13.2.3 e per iPadOS 13.2.3, rispettivamente per iPhone ed iPad. Dopo le notizie portate alla vostra attenzione un paio di settimane fa su iOS 13.2.2, dunque, tocca fare uno step in più. Soprattutto per capire in quale direzione stia andando la risoluzione dei bug per il ...