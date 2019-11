Vertice d’urgenza del M5S - Di Maio : « Siamo d’accordo su tutto» Ma Grillo (per ora) tace I tormenti di Beppe - il salvatore invocato : Il capo politico rientra dalla Sicilia a Roma per incontrare il fondatore del Movimento. Va decisa la strategia dopo il caos innescato su Emilia e governo dal voto su Rousseau

Di Maio : «Con Beppe Grillo Siamo d'accordo su tutto - sono voci metropolitane» : È terminato l'incontro tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio all'hotel Forum. L'incontro è durato circa un'ora e mezza. Di Maio ora è in partenza per la Sicilia dove...

Fondo salva-Stati - ora anche i deputati M5s in commissione Finanze chiedono a Di Maio vertice maggioranza : “Non Siamo d’accordo” : Non ci sono solo Matteo Salvini e il centrodestra a chiedere che il premier Giuseppe Conte riferisca in Parlamento sulla revisione del Fondo salva-Stati . anche i deputati 5 stelle della commissione Finanze , nonostante la nota di smentita arrivata da fonti di Palazzo Chigi, hanno chiesto un intervento del capo politico 5 stelle Luigi Di Maio . “Il Parlamento”, si legge, “aveva dato un preciso mandato al presidente del Consiglio. ...

Marotta : “Sul contenuto delle parole di Conte Siamo tutti d’accordo” : Prima della partita contro il Verona, per l’Inter parla l’ad Marotta . Sulle parole di Conte post Dortmunt dice: “Lo conosco molto bene, è un uomo severo ed esigente, un grande professionista che vuole sempre vincere e che ha uno stile di comunicazione particolare. Sul Conte nuto delle parole siamo tutti d’accordo, perché tutti vogliamo crescere. Tutto è migliorabile, però ci vuole un attimo di tempo. La prima occasione per ...

Unionisti nordirlandesi contro l'accordo sulla Brexit : "Non posSiamo sostenerlo" : Il partito unionista nordirlandese si oppone al progetto di Brexit su cui stanno convergendo il Regno Unito e l’Ue. Il Dup è un fattore chiave per Boris Johnson nella conta dei voti per ottenere l’approvazione in Parlamento dell’accordo. Tutto potrebbe ora tornare in alto mare e la sterlina ha perso valore rispetto all’euro e al dollaro.Con una nota congiunta, la leader Arlene Forster e il suo vice Nigel ...