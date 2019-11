Sanità | Asp Catania | al via settimana malattie sessualmente trasmissibili 2

Sanità : Asp Catania - al via settimana malattie sessualmente trasmissibili : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - Saranno cinque i punti di accesso dell'Asp di Catania coinvolti nella settimana della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili promossa dall'assessorato regionale alla Salute. Dal 25 novembre all’1 dicembre, l'ospedale S.Marta e S. Venera di Acireale, l'os

Trasporti sanitari : volo urgente da Cagliari a Roma per una neonata in pericolo di vita : Una neonata di solo un giorno, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza nel primo pomeriggio di venerdì 15 novembre da Cagliari a Ciampino a bordo di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, per essere ricoverata nell’ospedale “Bambino Gesù” di Roma. La piccola paziente è stata imbarcata sul velivolo all’interno di una culla termica, sotto la costante supervisione di un’equipe medica specialistica. La ...

Sanità : precari Asp Palermo - Cisal 'da Regione impegno a stabilizzare tutti 640' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Riapertura del piano del fabbisogno, 50 posti in più per operatori socio-sanitari, un nuovo incontro a novembre ma soprattutto l’impegno a stabilizzare tutti i 640 precari trovando posto anche nelle altre strutture della provincia. Questo il risultato dell’incontro che

Sanità : vertenza contrattisti Asp Palermo - incontro sindacati-manager : Palemro, 24 ott. (Adnkronos) - Svolta decisiva nella vertenza dei contrattisti dell’Asp di Palermo dopo l'incontro di oggi in assessorato regionale alla Salute fra Cgil, Cisl e Uil e il management dell’Azienda. "Abbiamo ottenuto importanti risultati - commentano Gaetano Agliozzo e Lillo Sanfratello

Aeronautica Militare - Sardegna : trasporto sanitario d’urgenza per una bambina di 3 anni : Un aereo Falcon 900, partito dalla base Militare di Ciampino, sede del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, è decollato poche ore fa alla volta di Cagliari per imbarcare una bambina di tre anni bisognosa di cure urgenti. Giunto a Cagliari, l’equipaggio dell’Aeronautica Militare si è attivato per consentire l’imbarco immediato della bimba insieme ai genitori ed una equipe medica dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu (CA), ...

Asp Ragusa - mobilità per 97 infermieri e 42 operatori socio sanitari : Scadono il 4 novembre prossimo i termini per l'istanza di partecipazione al bando per la mobilità di personale all'Asp di Ragusa