Allerta Meteo Toscana | codice giallo per pioggia | vento e mare agitato

Emergenza maltempo a Genova e Savona <br>Allerta Meteo rossa anche in Piemonte : Il maltempo imperversa nel nord-ovest dell'Italia con la Liguria e il Piemonte che sono le regioni più colpite dalla perturbazione. Allerta meteo rossa in un terzo del Piemonte, a sud e a nord della regione, a causa dell'allarme per l'esondazione di fiumi e corsi d'acqua, allagamenti e frane tra le valli Tanaro, Belbo e Bormida, nell’astigiano, nell’alessandrino, nel cuneese, nelle province di Biella, Vercelli e Torino, ma ...

Allerta Meteo Firenze : prorogato il codice giallo : prorogato fino alle 10 di domani domenica 24 novembre il codice giallo a Firenze per rischio idrogeologico e idraulico del cosiddetto ‘reticolo minore’, ovvero i corsi d’acqua secondari come Ema, Mugnone e Terzolle. E’ la novita’, si spiega dal Comune, contenuta nel nuovo bollettino del Centro funzionale regionale (Cfr) per la zona che riguarda, oltre a Firenze citta’, anche i comuni di Bagno a Ripoli, ...

Allerta Meteo Valle d’Aosta : neve in quota e pericolo valanghe : Il maltempo sul Nord-Ovest porta precipitazioni abbondanti anche in Valle d’Aosta, soprattutto al confine con il Piemonte. Il limite neve piuttosto basso – a circa 1.600 metri di quota – limita l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, fa sapere il Centro funzionale regionale. Su tutto il territorio l’Allerta e’ gialla (livello 1 su una scala crescente da 1 a 3 punti) per precipitazioni e ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità arancione - focus sulla piena del Po : Domenica di Allerta Meteo ‘arancione’ in Emilia-Romagna per l’atteso intensificarsi delle piogge, in particolare nella seconda parte della giornata. L’Allerta, diramata da protezione civile e Arpae, viene prorogata e scatta in particolare per criticita’ dovute ai fiumi e ai pericoli di frana nella pianura e bassa collina Emiliana occidentale, su pianura Emiliana centrale, orientale e sulla costa ...

Allerta Meteo - allarme ROSSO su tutta la Calabria : sarà una Domenica terribile – DETTAGLI : Allerta Meteo – Il maltempo che domani colpirà la Calabria sarà pesantissimo. Violenti temporali imperverseranno senza sosta dall’alba a tarda sera, prolungandosi anche nella giornata di Lunedì 25 Novembre, su tutto il territorio Regionale. La protezione civile ha infatti lanciato l’allarme ROSSO, il più alto. Oltre ai violenti temporali, che scaricheranno al suolo quantitativi pluviometrici importanti (oltre 250mm di pioggia ...

Allerta Meteo Campania : criticità arancione da mezzanotte : Allerta arancione in Campania a partire dalla prossima mezzanotte e per l’intera giornata di domani. La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di Allerta Meteo con conseguente criticita’ idrogeologica diffusa sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana del Sele, Alto Cilento), 8 (Basso Cilento). A partire ...

Allerta Meteo - violento CICLONE in atto sull’Italia : maltempo estremo da Nord a Sud - alto rischio ALLUVIONI e TORNADO fino a Lunedì : Allerta Meteo – L’attesa Tempesta Mediterranea sta colpendo duramente l’Italia in questo Sabato 23 Novembre: piogge torrenziali si stanno abbattendo sul Nord/Ovest, e in modo particolare sulla Liguria dove sono caduti oltre 350mm di pioggia a Genova e 150mm di pioggia a Savona. Diluvia anche in Piemonte, con picchi diffusi di 150mm di pioggia nei settori meridionali e in quelli settentrionali della Regione. Le temperature sono ...

Allerta Meteo - maltempo a Genova : a rischio Sampdoria-Udinese : Sampdoria-Udinese è il match di Serie A in programma alle 18 di domani. Scontro salvezza al Ferraris, tra due squadre che di recente hanno modificato leggermente (in meglio) il cammino altalenante e non proprio limpidissimo. La partita, però, non è ancora sicuro che si giochi. Perlomeno non c’è una certezza totale. L’Allerta rossa presente nella giornata odierna fa scattare qualche piccolo campanello d’allarme. Tuttavia, ...

Previsioni Meteo Napoli : Allerta per le piogge torrenziali di Domenica - attesi oltre 50mm in città [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – Mattinata di tempo asciutto sul capoluogo partenopeo, con via vai di nubi medio-alte sostanzialmente innocue, magari solo in grado di velare temporaneamente il sole, tuttavia con schiarite abbastanza presenti. Pausa delle precipitazioni dopo le ultime ancora di ieri, per via di un allentamento delle anse cicloniche, ma veramente temporaneo, intercorso nella staffetta tra un vortice oramai evoluto verso ...

Allerta Meteo Piemonte - massima attenzione : allarme rosso per “esondazioni - allagamenti e frane” : L’Allerta per il maltempo diventa rossa in un terzo del Piemonte. Nell’aggiornamento di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) l’allarme per “esondazione di corsi d’acqua, allagamenti anche estesi e frane diffuse” riguarda sia la fascia a sud compresa tra le valli Tanaro (Cuneo), Belbo e Bormida, tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo sia un’ampia area a nord le Valli Sesia, Cervo e ...

Allerta Meteo Liguria : criticità rossa prolungata fino a domani : Il centro Meteo-idrologico di Protezione civile della Liguria ha prolungato l’Allerta rossa per temporali su Genova e Savona fino alle 12 di domani e sul ponente della regione e la Val Bormida fino alle 15. “Non è ancora finito nulla – ha sottolineato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, durante una conferenza stampa nella sede della Protezione civile regionale – siamo nel cuore dell’Allerta, forse ora meno ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità arancione per piogge - cresce il livello dei corsi d’acqua : Resta Allerta arancione in Piemonte per le piogge intense che nelle ultime ore stanno interessando il Piemonte causando un incremento generalizzato di tutti i corsi d’acqua, in particolare nell’alessandrino dove i torrenti Orba ed Erro hanno raggiunto la soglia di guardia. Nevicate intorno ai 20-30 centimetri sull’arco alpino dal Cuneese al Verbano sopra i 1200 metri. Nelle prossime ore, fa sapere Arpa Piemonte, sono attese ...

Meteo - Allerta rossa in Liguria - esondati fiumi a Genova. “Evento raro - muro d’acqua di 10 cm” : allerta Meteo rossa in gran parte della Liguria. L'appello del Comune di Genova, diffuso durante la notte, è quello di non uscire di casa: in città sono già caduti 60 millimetri d’acqua. Chiuse tutte le scuole, i cimiteri, i cantieri e numerosi sottopassi. Già decine di persone evacuate dalle loro case.Continua a leggere