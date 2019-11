Vicenza | rissa tra stranieri | dopo le bottigliate spunta un coltello

Vicenza - rissa fra mamme allo spettacolo di Frozen : 700 euro di multa e altri 2500 di risarcimento per una 43enne : Avevano accompagnato i loro figli a vedere uno spettacolo di Frozen nel centro commerciale Le Piramidi di Torri Qartesolo, in provincia di Vicenza , ma quello che doveva essere un pomeriggio di allegria si era trasformato in una rissa finita poi davanti al giudice di pace, che ora ha condannato l’autrice della rissa , una donna di 43 anni, a pagare una multa di 700 euro e a risarcire la “rivale” di 2500 euro per le ferite ...

Vicenza - rissa fra mamme allo spettacolo di Frozen : Botte tra mamme nel corso di uno spettacolo di Frozen. La rissa è avvenuta in presenza dei numerosi bambini che si trovavano lì per godersi spensieratamente l'evento dedicato alla principessa dei ghiacci resa famosa dalla Disney. Il fatto è avvenuto all'interno del centro commerciale Le Piramidi di Torri Quartesolo (Vicenza). In realtà, la vicenda è avvenuta il 5 gennaio 2016, ma è terminata in tribunale solamente venerdì 27 settembre 2019. Come ...