Sarri con Cr7 non servono chiarimenti | ma è out per Atalanta

Juventus – I convocati di Sarri : arriva la conferma - Cristiano Ronaldo non ci sarà a Bergamo : Cristiano Ronaldo salta la trasferta di Bergamo: il portoghese non convocato per l’Atalanta Maurizio Sarri lo aveva preannunciato in conferenza stampa: “Cristiano Ronaldo non sta bene, al 99% non ci sarà“. E così sarà: il tecnico nerazzurro ha infatti ufficializzato la formazione per l’anticipo della 13ª giornata di Serie A, in programma domani pomeriggio alle 15.00 a Bergamo e non figura il nome di Cristiano ...

Sarri : “Troppo lavoro sulla difesa? L’ho sempre fatto - a Napoli ero la seconda miglior difesa” : Maurizio Sarri si difende nella conferenza stampa di presentazione della gara contro l’Atalanta e parla del suo modo di concepire il gioco e soprattutto l’importanza della fase difensiva contro chi lo accusa del fatto che, come dicono i numeri, la Juve di questa stagione segna molto meno di quella di Massimiliano Allegri. Ricorda che la fase difensiva è sempre stata un suo pallino anche quando era al Napoli “La crescita è sempre ...

Atalanta-Juventus - Sarri spiazza tutti in conferenza : “Ronaldo non sta bene - non sarà convocato al 99%” : L’allenatore della Juventus ha parlato in conferenza alla vigilia del match con l’Atalanta, escludendo praticamente Ronaldo dalla panchina Cristiano Ronaldo non giocherà quasi sicuramente contro l’Atalanta, il portoghese non verrà convocato per via dei problemi ancora non risolti al ginocchio. Fabio Ferrari/LaPresse A rivelarlo è Maurizio Sarri in conferenza stampa, alla vigilia del match di domani contro i nerazzurri: ...

Hazard a L’Equipe : «Dopo Sarri e Conte - con Zidane ho ritrovato il piacere del pallone» : Lunga intervista de L’Equipe a Eden Hazard ex stella del Chelsea e da quest’estate al Real Madrid. Il fuoriclasse belga ha tessuto l’elogio di Zidane Zidane, del suo modo di rapportarsi ai calciatori e anche dei suoi metodi di allenamento. Li ha paragonati agli ultimi tre anni che ha vissuto al Chelsea con Conte e Sarri. Anni che evidentemente non devono essergli piaciuti molto. Al Real Madrid i nostri allenamenti sono sempre ...

CorSport : Ronaldo-Sarri - clima disteso alla Continassa. Presto una cena per un chiarimento post-sostituzione : Sembrerebbe tutto tranquillo in casa Juve, sul fronte Ronaldo-Sarri. Dopo le polemiche legate alla doppia sostituzione del Fenomeno da parte del tecnico bianconero (prima in Champions e poi in campionato) e la tripletta con cui il portoghese ha dimostrato di stare benissimo, al contrario di quanto affermato da Sarri, i due, ieri, si sono ritrovati in allenamento alla Continassa. Il Corriere dello Sport scrive che il clima era sereno. Cristiano è ...

“Sarri. Il rosso - l’azzurro - il bianconero” : stile - carriera e filosofia di un allenatore sui generis : È appena uscito per Edizioni inContropiede il libro del caposervizio di Mediaset Andrea Cocchi (116 pagine, 15,50 euro), che racconta la scalata del tecnico toscano dai bassifondi del pallone alla Juventus, passando per Londra. Filo rosso? La coerenza in un’idea di gioco, in un modo di concepire il calcio e la vita. Eccone un brano per gentile concessione della casa editrice: La partita è bellissima, sembra una pubblicità del calcio inglese. ...

Cristiano Ronaldo - ancora 24 ore prima del faccia a faccia con Maurizio Sarri : sussurri alla Juventus : ancora 24 ore e poi ci sarà l'atteso incontro chiarificatore tra Cristiano Ronaldo e l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri. Il club ha concesso all'asso portoghese un giorno di riposo supplementare rispetto agli altri compagni rientrati dalle nazionali europee. Nei giorni scorsi, la tensione s

Mercato Juventus - si chiude : pazzo scambio con il Barcellona - arriva il pupillo di Sarri! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus starebbe osservando molto attentamente l’opportunità di mettere le mani su Rakitic in vista della prossima sessione di Mercato invernale. Il centrocampista croato piace particolarmente alla società bianconera, ma soprattutto a Sarri, il quale lo avrebbe indicato come rinforzo ideale del centrocampo in vista della ...

Prandelli si sbilancia sul futuro di Ibrahimovic poi parla di Conte e Sarri : “Conte in pochi mesi ha dato una quadratura, un’impronta importante, la squadra sa cosa deve fare e molto, molto velocemente e’ riuscito a trovare un equilibrio. Gli manca una rosa un po’ piu’ competitiva”. Sono le dichiarazioni di Cesare Prandelli, ospite di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno. Su Sarri: “e’ stato molto intelligente a non stravolgere inizialmente una squadra ...

Cristiano Ronaldo torna sulla polemica con Sarri : “essere sostituiti non piace a nessuno…” : “Nelle ultime tre settimane non sono stato al massimo. Non ci sono state polemiche, ma si sa che non mi piace essere sostituito. Ho cercato di aiutare la Juventus anche da infortunato ed essere sostituiti non piace a nessuno. Ma ho capito, non stavo bene, cosi’ come in queste due partite non sono stato al 100%”. Sono le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo cheritorna sulla sua sostituzione in Juventus-Milan del 10 novembre ...

Juventus-Ronaldo - polemica a distanza con Sarri chiusa : le parole di CR7 : JUVENTUS – Cristiano Ronaldo parla ai microfoni di “A Bola” e chiude la polemica con il suo allenatore, Maurizio Sarri, iniziata dopo la sostituzione con il Milan. Il portoghese ha ammesso di aver vissuto settimane poco positive sul piano fisico, che lo hanno limitato molto nel rendimento. Juventus-Cristiano Ronaldo, parla CR7 Queste le dichiarazioni del fuoriclasse bianconero: “Nelle ultime tre settimane sono stato ...

Le sorelle di Cristiano Ronaldo avvertono Sarri e la Juventus : “con lui non si scherza! Sta bene… e adesso?” : Le sorelle di Cristiano Ronaldo mostrano il loro supporto al portoghese sui social: i messaggi sono dei veri e propri ‘avvertimenti’ a Sarri e alla Juventus Maurizio Sarri aveva motivato la sostituzione di Cristiano Ronaldo contro il Milan a causa di una scarsa condizione fisica, dovuta ad un problema al ginocchio che gli ha impedito di giocare al meglio. Il portoghese, uscito abbastanza stizzito dal rettangolo di gioco, al punto di ...

Tardelli : Sarri ha fatto bene. Che Ronaldo trovi il tempo di parlare con i suoi compagni : Ha fatto bene Maurizio Sarri a sostituire Cristiano Ronaldo. Se non lo vedeva in forma in campo. Lo scrive Marco Tardelli sul La Stampa. Gli allenatori sono pagati per questo, per gestire situazioni di questo tipo, dentro e fuori dal rettangolo di gioco. E’ lo stesso spogliatoio, formato da giocatori di grande personalità, a giudicare quotidianamente il comportamento ed l’operato del tecnico con severità, pretendendo uguaglianza nei ...