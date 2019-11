Rosita e Luca | i due fidanzati morti nel sonno nell' incendio in una villetta sui Navigli

Luca Manzin e Rosita Capurso - chi sono i due fidanzati morti nell’incendio a Milano : Lei, 27 anni, era nata e cresciuta a Milano ; lui, 29 anni, era originario di Aulla, in provincia di Massa. Aveva studiato Giurisprudenza anche alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, prima di vivere a Bologna

