Elenco deviazioni bus dovuti agli eventi previsti per il fine settimana

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Roma – A Roma dalle 22 di stasera alle 5 di lunedi’ prossimo, per i lavori di abbattimento della Tangenziale Est nel tratto che sovrasta la stazione Tiburtina, saranno chiuse al transito la carreggiata di via Tiburtina, in direzione Centro, e la corsia preferenziale centrale, in entrambi i sensi di marcia, tra il ponte di Portonaccio e piazza delle Crociate. Deviate le linee di bus. Domani, dalle 14 alle 20, un corteo sfliera’ da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni percorrendo via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via dello Statuto, piazza Vittorio Emanuele II, via Emanuele Filiberto. Possibili brevi stop oper le linee di bus. Domenica, dalle 7 alle 13, e’ in programma la manifestazione ‘Corri alla ...