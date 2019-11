Ascolti 21 novembre | non male Adrian | ma si fa sorpassare da Rai 1 | dati

Ascolti TV | Giovedì 21 novembre 2019. Miracoli dal Cielo 17.6% - Adrian 14.1%-9.6%. Stati Generali parte dal 6.9% : Adriano Celentano Su Rai1 Miracoli dal Cielo ha conquistato 3.921.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Canale 5 Adrian Live – Questa è la storia ha raccolto davanti al video 3.354.000 spettatori pari al 14.1% di share mentre il cartoon Adrian ne ha convinti 1.485.000 (9.6%). Su Rai2 Life – Non Oltrepassare il limite ha interessato 956.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 The Transporter 3 ha catturato ...

Ascolti TV | Mercoledì 20 novembre 2019. La serata per il Bambino Gesù al 15.9%. Flop Oltre la Soglia (8.9%) - superata da Chi l’ha Visto (11.8%) e tallonata da Italia1 (8.1%). Bignardi 1.8% : Amadeus - Una serata di Stelle per il Bambino Gesù Nella serata di ieri, su Rai1 Una serata di Stelle per il Bambino Gesù ha conquistato 2.989.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 la terza puntata di Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.820.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 la quarta puntata di Volevo fare la Rockstar ha interessato 1.338.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Iron Man ha intrattenuto ...

Ascolti TV | Martedì 19 novembre 2019. Il concerto de Il Volo 15.1% - la replica di Olivetti 14.6% - Il Collegio 11%. Giordano (5.5%) si avvicina a Floris (5.9%) : concerto Il Volo - 10 Anni Insieme Nella serata di ieri, su Rai1 la replica di Adriano Olivetti – La Forza di un Sogno ha conquistato 3.105.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale5 concerto Il Volo – 10 Anni Insieme ha raccolto davanti al video 3.526.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Rai2 la quinta puntata de Il Collegio 4 ha interessato 2.530.000 spettatori (11%). Su Italia1 Le Iene ha intrattenuto 2.028.000 ...

