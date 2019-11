Sei solo una scimmia La follia dei razzisti contro una ragazza

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 21 novembre 2019) Rosa Scognamiglio Insultiad unadi colore su Telegram. La mamma denuncia tutto alla polizia postale e poi condivide uno screenshot su Facebook "Sgranocchiabanane, seiunadel ca***". E, ancora "Il tuo odore mi dà fastidio. Ricordati che seiuna schiava in un paese non tuo". Sono insultirivolti ad una giovanedalla pelle scura da parte di alcuni utenti di Telegram, un servizio di messagistica istantanea utilizzatissimo tra i più giovani. E questa la fotografia di un paese alla deriva sociale e umana. Siamo in Italia, Lombardia, a Cremona per l'esattezza. E manca poco più di un mese all'inizio del 2020, tanto per dettagliare la vicenda di particolari che potrebbero sembrare marginali. Ma non lo sono, non lo sono affatto. E la sequenza di improperi beceri indirizzati alla giovane, non è altro che lo screenshot attualissimo ...

