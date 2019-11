Per voto Rousseau | esplode il M5s Si dimette coordinatore in Calabria

Asse ritrovato tra due big del M5S - Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio pronti a romPere con il Pd e andare al voto : Luigi Di Maio e Alessandro Battista sono pronti a riprendersi le redini del partito e alle elezioni anticipate. Questa indiscrezione è apparsa su uno dei più seguiti e letti giornali d’Italia “La Repubblica”. Secondo il noto giornale Di Maio e Alessandro Battista sono stufi dell’alleanza con il Pd che provoca solo un’emorragia di voti al M5S e rende ingovernabile il paese e sono pronti a staccare la spina all’esecutivo ...

M5s - iscritti al voto sul blog Per “una pausa elettorale” in Emilia e Calabria. Ma è rivolta di consiglieri e parlamentari contro Di Maio : Dopo settimane di tensioni e incontri, Luigi Di Maio ha deciso di affidare la decisione se correre alle Regionali in Emilia Romagna e Calabria agli iscritti della piattaforma Rousseau. La scelta è arrivata in modo completamente inaspettato per i portavoce delle singole regioni: in questi giorni si aspettava l’intervento del capo politico e la mossa di ricorrere al voto in rete sta scatenando una vera e propria rivolta. Oggi gli utenti ...

M5S - voto su Rousseau Per decidere se correre in Emilia e Calabria : Il M5S continua a leccarsi le ferite e non sa da che parte girare la testa. Dopo l'esperimento fallimentare nelle regionali dell'Umbria, dove ha corso in coalizione con il centrosinistra raccogliendo appena il 7,41% dei voti, il Movimento 5 Stelle si sta interrogando su cosa fare in viste delle elezioni del prossimo 26 gennaio in Emilia Romagna e Calabria. Di Maio ha già escluso a priori l'ipotesi di ripetere l'esperimento umbro - anche ...

Luigi Di Maio - il retroscena : "Il futuro è il sovranismo" - piano Per riunirsi a Matteo Salvini dopo il voto : I gruppi parlamentari del Movimento 5 stelle sono fuori controllo, il leader Luigi Di Maio è in bilico, in molti gli chiedono di lasciare il ruolo di capo politico. E quella frase del ministro degli Esteri - "il futuro è il sovranismo" - concretizza il sospetto che Di Maio abbia un piano ben preciso

M5s - giovedì voto su Rousseau Per decidere se partecipare alle Regionali in Emilia Romagna e Calabria : È “il momento di chiederci se questa grande mobilitazione di crescita e rigenerazione sia compatibile con le attività elettorali”. Per questo il Movimento Cinque Stelle ha deciso di far scegliere agli iscritti se partecipare o meno alle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. Lo annuncia il Blog delle Stelle, spiegando che la votazione sarà aperta giovedì alle 12 e si chiuderà alle 20. “partecipare alle elezioni richiede uno ...

M5S - domani su Rousseau il voto Per decidere se correre o meno in Emilia e Calabria : domani gli iscritti M5S voteranno su Rousseau se M5S debba o mano presentarsi alle elezioni in Emilia Romagna e Calabria del 26 gennaio prossimo. «Abbiamo deciso di sottoporre agli iscritti...

Venezia - Mose pronto entro il 2021 Voto bipartisan Per legge speciale : La mozione bipartisan sull'emergenza a Venezia a seguito dei danni causati dal maltempo chiede innanzitutto al governo di rifinanziare la legge speciale per il capoluogo veneto e di terminare il Mose entro il 2021. La mozione sarà votata a breve dall'Aula della Camera. Segui su affaritaliani.it

Studente prende un brutto voto al compito in classe e i genitori Per il torto subito presentano una denuncia ai carabinieri : Una storia incredibile quella raccontata qualche tempo fa da Resto del Carlino. Secondo quanto riportato dal seguitissimo giornale i genitori di uno Studente hanno deciso di presentare una denuncia ai carabinieri della zona perché il figlio aveva avuto un brutto voto al compito in classe. Lo Studente aveva avuto 5 al compito in classe e genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri convinti che durante il compito in classe loro ...

Ue - via libera al commissario ungherese Varhelyi. Il 27 novembre a Strasburgo il voto Per l’insediamento del nuovo esecutivo : Dopo essere stato bocciato a un primo esame lo scorso 14 novembre, ora il commissario ungherese designato all’Allargamento, Oliver Varhelyi, è stato promosso dalla Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo (Afet nel gergo comunitario) che ha dato “semaforo verde” col sostegno del Ppe (all’interno del quale ci sono gli eurodeputati di Fidesz), dei Socialisti e democratici (S&D) e dai liberali di Renew Europe. Ora, ...

Manovra - Di Nicola (M5s) : “Soldi Per scuole a rischio sismico o non voto la legge di bilancio” : Un miliardo per mettere in sicurezza le scuole. Oppure alla Manovra mancherà un voto al Senato: quello di Primo Di Nicola. L’esponente del Movimento 5 stelle ha lanciato il suo avvertimento all’esecutivo con un post su facebook. “Ho presentato un emendamento per 1 miliardo per interventi urgenti per la messa in sicurezza delle scuole a rischio sismico in zone 1 e 2. Al quale vedrò di appoggiare, se è il caso, una misura ...

M5s - il senatore Grassi annuncia l’addio : “Abbandonare è legittima difesa. Contrario ad Agenzia Per la ricerca - non voto la manovra” : Il senatore del Ugo Grassi annuncia all’Adnkronos la sua volontà di dire addio Movimento 5 stelle: “A questo punto per me abbandonare il Movimento diventa legittima difesa”, ha accusato il parlamentare. Grassi, avvocato e professore ordinario di Diritto civile, ha spiegato che non voterà la prima legge di bilancio del governo giallorosso perché Contrario all’istituzione di una Agenzia nazionale per la ricerca, prevista dalla ...

Voto tattico Per frenare Brexit - Gina Miller lancia una nuova battaglia : A meno di un mese dalle elezioni britanniche del 12 dicembre app e siti dedicati stanno spuntando come funghi per indirizzare e aiutare gli elettori a votare in modo “giusto” e contenere i Tories. Tra questi anche Remain United dell’attivista Gina Miller

"Sul voto Per von der Leyen dobbiamo discutere nel gruppo" : “Breton alla fine ci ha convinto, il candidato ungherese no. Ma sul voto finale per la Commissione Ursula von der Leyen dobbiamo discutere nel gruppo dei socialisti. E alla presidente chiediamo soldi freschi per l’economia verde: non va bene spostare risorse da altri dossier”.La spagnola Iratxe García Pérez è la presidente dei ‘Socialisti&Democratici’ al Parlamento europeo cui tocca gestire ...

Sicilia : D'Agostino (Iv) - 'Musumeci sbaglia - Pericoloso abolire il voto segreto' : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci "sbaglia" a volere abolire il voto segreto, perché "significherebbe, in maniera pericolosa, costringere con il voto palese chi sta in maggioranza a votare a favore di un ddl anche quando non è condiviso". Lo ha dett