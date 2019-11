Fonte : romadailynews

(Di giovedì 21 novembre 2019) Roma – “Quando si viene auditi in una commissione consiliare non si risponde solo alle persone che si hanno di, ma a tutti i cittadini romani. Per questo, chi ricopre incarichi delicati deve presentarsi e porsi con rispetto, onesta’ intellettuale e disponibilita’ al confronto, soprattutto nei confronti dell’opposizione, che svolge il suo ruolo fondamentale in democrazia”. “Basterebbero queste semplici considerazioni per capire che fare il, come oggi ha fatto in commissione Trasparenza Stefano, degno nuovo rappresentante dell’amministrazione Raggi in Ama, eil(oltreche’ una discreta dose di dignita’) dia unae’mente indegno”. Lo scrive su Facebook la consigliera capitolina del Pd. Valeria. “A Roma siamo ormai, di nuovo, ...

romadailynews : Baglio: idegno perdere controllo di fronte semplice domanda, Zaghis cafone: Roma – “Quando… -