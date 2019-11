Alien | Isolation in arrivo su Nintendo Switch il 5 dicembre 2019

Fonte : gamerbrain

(Di giovedì 21 novembre 2019) Feral Interactive ha annunciato oggi che™, il survival horror tripla A, sarà disponibile sudal 5. Sviluppato originariamente da Creative Assembly e pubblicato da SEGA,ha vinto numerosi premi ed è stato profondamente apprezzato da critica e pubblico per il suo gameplay ricco di tensione e atmosfera e la sua fedeltà ai valori produttivi della pellicola di Ridley Scott del 1979,. In una storia originale ambientata quindici anni dopo gli avvenimenti del film, i giocatori vestono i panni di Amanda, la figlia di Ellen Ripley, nella sua ricerca della verità sulla sparizione della madre. Abbandonati a bordo della remota stazione spaziale Sevastopol in compagnia di pochi altri disperati sopravvissuti, i giocatori dovranno nascondersi e dare fondo alla propria astuzia per sopravvivere mentre ...

DevilInside82 : ALIEN: Isolation - Blind Run 1 - L'irriverenza dei Xenomorfi -