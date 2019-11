Mancini | “Francia e Portogallo? Il sorteggio non mi preoccupa”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 20 novembre 2019) “Ilnon mi preoccupa”. Nemmeno la possibilità di trovare Francia e. Robertoparla con la tranquillità di chi ha vinto 10 partite su dieci nelle qualificazioni per gli Europei, e anche se “non abbiamo vinto niente”, si aspetta che l’entusiamo sia contagioso anche per il futuro. Il ct della Nazionale ha parlato al Social Football Summit di Roma: “Potevamo portare entusiasmo solo giocando bene. Chiaramente il fatto di aver sempre vinto ci aiuta. Ma non abbiamo ancora vinto niente, abbiamo semplicemente posto delle basi. Il? Abbiamo lottato per arrivare testa di serie, ora c’è il rischio di prendere Francia e. Ma è anche giusto così, alla fase finale dell’Europeo ci sono le squadre più forti, non ci sono partite semplici. Sinceramente non mi preoccupa il, la cosa più bella è giocare ...

