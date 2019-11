Esplode fabbrica di fuochi d' artificio | ci sono morti

Fabbrica di fuochi d'artificio Esplode a Barcellona Pozzo di Gotto - almeno tre morti e due dispersi : almeno tre morti e due dispersi nell'esplosione di un deposito di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto , in provincia di Messina L'incidente è avvenuto in una Fabbrica di...

Esplode fabbrica di fuochi d'artificio nel Messinese : Un’esplosione si è verificata per causa ancora da accertare in deposito di fuochi d’artificio e polveri piriche a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Dalle prime informazioni dei Vigili del Fuoco l’incidente è avvenuto in località Femmina Morta e ci sarebbero alcune persone che si trovavano all’interno della casamatta e che sarebbero disperse dopo l’esplosione. Sul posto sono ...