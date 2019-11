Drone italiano precipita in Libia Incertezza sulle cause | Abbattuto dalle forze di

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019)in. Ancora da chiarire le. Sarebbe stato “” dalla contraerea delledel generale ribelle Khalifa Haftar. Lo sostiene il sito Libya Akhbar citando un generale capo delle “sale operative della regione occidentale”, che definisce il velivolo “unostiledalla difesa antiaerea a nord di Tarhouna”. “Il conflitto innon c’entra nulla”, aggiunto in dichiarazioni all’ANSA un esponente libico, Abdulrahman Swehli. “Però l’altra parte, quella di Haftar, e i suoi sponsor francesi, emiratini e russi, vogliono farlo sembrare come l’abbattimento di un aereo nemico”, ha detto ancora Ashraf. Ilsarebbe un MQ-9 “Predator B” appartenente al Gruppo velivoli teleguidati del 32/o Stormo dell’Aeronautica militare, ...

