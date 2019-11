Delirio in Commissione Bilancio Il Mes scalda gli animi e rimescola la maggioranza

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) “Ma la capisci un po’ di economia o no?”. Per fortuna il dibattito ha tenuto in larga parte un livello più alto, ma il tenore di alcuni screzi indella Camera, riunita con la 14esima per l’audizione informale del presidente del Centro Europa Ricerche (CER) Vladimiro Giacché, racconta bene quanto sia delicato il tema. Sulla riforma del Mes i tecnicismi in audizione si sprecano e le offese non si risparmiano. Con Piero De Luca del Partito Democratico e Luigi Marattin di Italia Viva che difendono l’impianto della riforma in fase di approvazione a Bruxelles del Meccanismo europeo di Stabilità. E dall’altra parte i 5 Stelle, centrodestra e Stefano Fassina di LeU che non lesinano gli allarmi su un trattato dal potenziale effetto disastroso per le finanze pubbliche italiane.Oggetto del contendere in...

