Play-off Europei 2020 | data sorteggio | programma e possibili accoppiamenti Italia in

Ettore Messina - Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 92-88 : “Il nostro obiettivo in Eurolega sono i Playoff” : MILANO – In casa l’Olimpia Milano non sbaglia. Le Scarpette Rosse raccolgono il loro settimo successo complessivo in Eurolega, – a fronte di due sole sconfitte – con un percorso netto al Forum di Assago che parla di quattro vittorie in altrettante partite, superando 92-88 il Maccabi Tel Aviv. Queste le parole di coach Ettore Messina al termine della sfida: “Grazie ai giocatori e in particolare al pubblico: è stata una partita ...

Calcio - Europei 2020 : tutte le qualificate per la fase finale e le compagini che disputeranno i Play-off : Dopo otto mesi di battaglie andate in scena in tutto il Vecchio Continente, si sono concluse questa sera le qualificazioni per i Campionati Europei 2020 di Calcio. In realtà si è chiusa solo la prima fase di qualificazione che ha permesso ai primi 20 Paesi di prenotare un biglietto per la rassegna continentale, mentre gli ultimi 4 pass in palio saranno assegnati nel marzo del 2020 al termine dei play-off basati sui risultati della Uefa Nations ...

Ancora gamePlay per Darksiders Genesis : lo spin-off si avvicina all’uscita : Darksiders Genesis è sempre più vicino agli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo. Lo spin-off della celebre saga action adventure debutterà infatti il prossimo 5 dicembre su PC e Google Stadia - servizio per il game streaming al lancio proprio oggi in Italia -, mentre sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One dal 14 febbraio 2020, con una versione anche per Nintendo Switch Ancora sprovvista di una data di commercializzazione. Il ...

Serie B - arriva il Var : “Il via con Playoff e Playout - sarà stabile dalla prossima stagione” : L’assemblea della Lega Serie B ha “approvato con un consenso altissimo di 19 club su 20” l’introduzione del Var nel campionato cadetto. Lo ha annunciato il presidente della Lega B, Mauro Balata. “Ora sarà solo una questione di tempi burocratici”, ha aggiunto. L’obiettivo è partire con l’utilizzo della tecnologia “per la fine della stagione regolare, nei playoff e playout“. Già nel corso di questo campionato, ...

Serie B - ufficiale l’introduzione del VAR dalla prossima stagione : possibile l’utilizzo già nei Playoff : L’assemblea della Lega B ha approvato, con larga maggioranza, l’introduzione del VAR a partire dal prossimo campionato di Serie B: possibile l’utilizzo già nei Playoff Dopo la Serie A, è anche tempo che la Serie B abbracci la tecnologia. L’assemblea della Lega B ha approvato, con 19 voti a favore su 20 votanti, l’utilizzo del Var a supporto delle decisioni arbitrali. Tale novità verrà introdotta a partire dalla prossima stagione in pianta ...

Europei Curling 2019 – Italia al terzo posto del girone - tutto aperto per la qualificazione ai Playoff : Nella rassegna continentale in Svezia, gli azzurri viaggiano al terzo posto del girone dopo tre giornate di gare Una vittoria decisiva e un percorso verso i playoff ancora totalmente possibile. È questo che racconta il successo della Nazionale maschile Italiana nel quinto incontro degli Europei di Helsingborg, in Svezia. Dopo tre giornate di gare, cinque partite disputate e quattro ancora in tabellone per la prima fase di round robin, gli ...

Golf - European Tour 2019 : ribaltone di Tommy Fleetwood - che vince il Nedbank Challenge al Playoff su Kinhult. 21° Guido Migliozzi : Dopo un’attesa durata quasi due anni, Tommy Fleetwood torna a vincere un torneo sull’European Tour, e lo fa in una delle occasioni più importanti, il Nedbank Golf Challenge. Il secondo dell’ultimo Open Championship supera al playoff di spareggio, disputato alla buca 18, lo svedese Marcus Kinhult, in una giornata particolarmente arrembante per entrambi, anche se è soprattutto Fleetwood ad avere il merito di rimontare non meno di ...

Un modo per addolcire il weekend? Scaricare tante app e giochi in offerta sul Play Store : Sono più di 30 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui solo 12 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per addolcire il weekend? L'articolo Un modo per addolcire il weekend? Scaricare tante app e giochi in offerta sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Sul Play Store tantissime offerte per app e giochi Android : ecco le migliori : "Piatto ricco, mi ci ficco": sul Play Store una pioggia di offerte (ne sono più di 40!) per app e giochi Android. Pronti ad approfittarne? L'articolo Sul Play Store tantissime offerte per app e giochi Android: ecco le migliori proviene da TuttoAndroid.

Oppo Reno2 Z - lo smartphone che a 349 euro offre un bel disPlay e un ricco comparto fotografico. Le prestazioni sono però altalenanti : Oppo Reno2 Z è la variante economica di Reno2. Nonostante a primo colpo possa sembrare identico al fratello maggiore, che abbiamo avuto modo di apprezzare nella nostra recensione qualche settimana fa, la variante Z presenta delle differenze dal punto di vista tecnico e fotografico. Motivo per cui arriva in Italia a 349 euro, una cifra adeguata ma che non gli renderà vita facile in un segmento in cui si fa sempre più strada Xiaomi. Uno degli ...

Golf - European Tour 2019 : Tyrrell Hatton trionfa nello storico Playoff a sei del Turkish Airlines Open : Al Montgomerie Maxx Royal di Antalya si è appena conclusa una delle giornate più thrilling del recente passato dello European Tour di Golf. Dopo le classiche 72 buche del Turkish Airlines Open 2019 si è verificato infatti un incredibile playoff a sei che ha visto alla fine prevalere l’inglese Tyrrell Hatton. Il ventottenne britannico era entrato nel round decisivo con tre colpi di distacco da dall’austriaco Matthias Schwab, ma un eccellente ...

Diretta Fiorentina Genoa Primavera/ Streaming video tv : scontro per i Playoff : Diretta Fiorentina Genoa Primavera Streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita per la 8giornata di Primavera 1.