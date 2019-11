Perché Ancelotti al Tottenham è una boutade

La ridicola caccia a Davide Ancelotti (e del Perché non siamo stati con De Laurentiis) : A memoria, non ricordiamo polemiche nei confronti dell’allenatore in seconda (una volta si chiamava così). Chissà, probabilmente nemmeno Mourinho – quando era vice di Robson – riuscì a far parlare di sé in questo modo. È toccato a Davide Ancelotti. La cui colpa è ovviamente quella di essere figlio di Carlo, e di lavorare con il padre. In tutti questi anni, ovviamente, non ricordiamo polemiche per Frustalupi, Pecchia, Calzona. I ...

Cassano : “Il problema di Ancelotti? L’assenza di un vice - non può essere suo figlio Perché…” : Cassano si è espresso sui problemi del Napoli Antonio Cassano ex attaccante ha espresso il suo parere sui problemi del Napoli nel corso di ‘Tiki Taka’, queste le sue dichiarazioni: “Il problema di Carlo Ancelotti a Napoli è l’assenza di un vice. Ancelotti è un grandissimo allenatore e gestore. Ma non dimentichiamoci che al Milan ha avuto Tassotti come vice che per dieci anni gli ha curato tutto e al Chelsea ha ...

CorSport : colloquio Ancelotti-arbitri - poi Carletto sbotta : «Banti - Perché parli tu? L’arbitro è lui» : Napoli-Atalanta è stato un caos, finita in un’atmosfera bollente. Il rigore non visto su Llorente, il gol di Ilicic arrivato trenta secondi dopo perché l’azione continua senza che L’arbitro sanzioni, le proteste del Napoli che quasi si rifiuta di tornare a giocare. Ancelotti che cerca di placare gli animi e che dice a Giacomelli: “non ti viene il dubbio di andare a guardare?”. Poi l’espulsione. Il Corriere dello Sport racconta che Giuntoli ...

Insigne : “Sono corso verso Ancelotti Perché mi ha sempre dato fiducia” : Nel post partita di Salisburgo-Napoli ai microfoni di Sky è intervenuto Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha parlato dell’esclusione dai titolari contro gli austriaci e della scelta di Ancelotti di farlo partire dalla panchina. “Ero sereno perché accettiamo le scelte del mister. Sono andato in panchina tranquillo. C’è bisogno di tutta la squadra e oggi non solo io ho fatto gol, ma hanno dato il loro contributo tutti, ...

Ancelotti : «Non è che Milik non giocava Perché l’allenatore è un pirla - ma Perché infortunato» : Ancelotti in versione Mourinho in conferenza stampa. Quando risponde alla domanda su Milik. «Per lui il vento è cambiato molto velocemente, la chiave è stata il gol che ha fatto con la Polonia. Ha ritrovato fiducia, ottimismo, ha recuperato dall’infortunio. perché vorrei ricordare che non è che Milik non ha giocato perché l’allenatore è un pirla, ma perché era infortunato. Di Lorenzo «Di Lorenzo, per il momento che sta vivendo, può ...

De Laurentiis : 'Higuain? Se me lo chiedesse Ancelotti - direi Perché no?' : Come sempre, le parole di Aurelio De Laurentiis sono ricche di tematiche interessanti. La recente intervista a 'Il Mattino' ha dato sicuramente tanti spunti, non solo dal punto di vista del calcio giocato, ma anche sul mercato e sulle possibili trattative che potrebbero riguardare il Napoli. Il presidente della società campana ci ha tenuto a rimarcare lo splendido rapporto professionale che ha con il suo tecnico, Carlo Ancelotti, sottolineando ...

De Laurentiis su Higuain : “Ancelotti non me lo ha mai chiesto. E se lo facesse gli direi : Perché no?” : Ieri De Laurentiis ha parlato di tanti argomenti, compreso il possibile ritorno di Higuain al Napoli. “Ancelotti non me lo ha mai chiesto. E se lo facesse gli direi: perché no?” Il presidente ha insistito sulla necessità di non andare in rosso: “Vietato indebitarsi. Questo Napoli si è tolto lo sfizio di avere un allenatore dal calibro internazionale come Benitez e uno dal profilo universale come Ancelotti. Non ci siamo fatti mancare nulla. Io ...

Il Napoli in Belgio non punge - Insigne in tribuna. Ancelotti : "Ecco Perché l'ho escluso" : Nella seconda giornata del gruppo E di Champions League, il Napoli non riesce ad andare oltre uno scialbo 0-0 sul campo del Genk, con Dries Mertens partito dalla panchina e Lorenzo Insigne addirittura relegato in tribuna. Proprio quest'ultimo è stato il caso della deludente trasferta belga dei parte