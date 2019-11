Blizzard è completamente cambiata dicono gli sviluppatori del primo Diablo

Fonte : eurogamer

(Di martedì 19 novembre 2019) Il 2018 non è stato un anno propriamente felice per. Dall'annuncio di: Immortal per i dispositivi mobile lo scorso anno durante la BlizzCon, la società ha dovuto in seguito far fronte a vari licenziamenti, nonostante i profitti fossero più che positivi, per non parlare delle ultime controversie riguardanti la sospensione di un giocatore di Hearthstone che si è schierato con le proteste ancora in atto ad Hong Kong.Durante l'ExileCon, la conferenza dedicata ai fan di Path of Exile, i creatori del, David Brevik, Erich Schaefer e Max Schaefer, hanno detto la loro sulle recenti controversie in casa. "La società non è 'in un certo senso', ma è propriodel tutto" ha dichiarato Brevik. "La vecchiaè sparita" ha aggiunto Max Schaefer. "Quando abbiamo lasciato la società c'erano 180 dipendenti in totale, mentre ora ce ne sono ...

