Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) Spesso diciamo che attraverso il passato possiamo leggere il presente. Io, invece, vorrei provare a invertire i termini: attraverso il presente possiamo leggere la nostra storia. Capire come è stato possibile arrivare a quel punto. Vedere ciò che abbiamo fatto e non dovevamo fare e ciò che non abbiamo fatto e dovevamo fare. Se vedo una spiaggia piena di cicche in una nazione che dovrebbe vivere di turismo, io mi chiedo come siamo potuti arrivare a massacrare la bellezza e a sprecare una risorsa che avrebbe potuto migliorare anche le nostre tasche. Ieri seraentrato in una chiesa che fino a non molto tempo fa aveva tutte le pareti coperte da affreschi seicenteschi. Pochi passi nella navata erimasto senza parole nel vedere uno scempio. Attraverso questo presente cerco di capire la nostra storia. Non è un modo di autoflagellarsi, al contrario è un prendere consapevolezza di un ...

Noovyis : (Arte e scienza sono complementari. E dobbiamo difenderle entrambe) Playhitmusic - - Seraphicum : Papa #SistoIV, il pontefice francescano che amava l’arte e la scienza. Ne scrive fra Francesco #Costa in… - MiniussiPaolo : RT @ASIMOF_IT: La Luna al Gamba Un simbolico viaggio sulla Luna tra arte e scienza. -