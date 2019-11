Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 19 novembre 2019) Di una nuova, ennesima, proroga perStefano Patuanelli non vuol sentire parlare, maancorae, al termine del cda del gruppo, dichiara ufficialmente che “allo stato non si sono ancora realizzate le condizioni necessarie per l’adesione della società al consorzio finalizzato alla presentazione di un’eventuale offerta vincolante su”. La data del 21 novembre non sarà dunque, ancora una volta, l’ultima utile per dar vita alla cordata in grado di rilevare la compagnia, nonostante il velato ottimismo mostrato proprio dal ministro dello Sviluppo economico, fiducioso sui “buoni passi avanti” che non sembrano però ancora essersi concretizzati.Le condizioni chenon giudica sufficienti per presentare l’offerta sono quelle note: sul tavolo ad oggi c’è solo l’...

HuffPostItalia : Alitalia: nessuno impegno di Lufthansa, Atlantia prende tempo - IlMontanari : addio pure alla cordata per #Alitalia adesso il governo #Conte ci deve spiegare come salvare la compagnia di bandi… - croma54 : @skytg24 si continua a far retorica su ex ilva, alitalia e tutti questi grandi valori aziendali strategici ma che n… -