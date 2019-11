PAPA E i poveri | ecco perché Francesco predilige i portinai del Cielo

PAPA Francesco fa servire a 1.500 poveri lasagne halal per rispettare i musulmani : Città del Vaticano - Dopo i tortellini al pollo in rispetto dei musulmani, Papa Francesco ha fatto servire a 1.500 poveri le lasagne alla bolognese, con il sugo fatto senza la carne di maiale...

Il PAPA a pranzo con 1500 poveri : Messa a San Pietro e menù senza carne di maiale. All’Angelus: «Le statistiche sulla povertà fanno soffrire, troppa indifferenza»

Giornata mondiale dei poveri - PAPA Francesco ne invita 1.500 a pranzo. “Lasagne senza carne di maiale - così tutti possono mangiarle” : Il dito puntato contro “l’indifferenza” verso gli ultimi durante l’Angelus, poi 1.500 poveri invitati a pranzo. Con monsignor Rino Fisichella che annuncia tra le portate la lasagna senza carne di maiale così “anche gli altri ospiti possono mangiare tranquillamente tutto”. Nella Giornata mondiale dei poveri, da lui istituita tre anni fa, Papa Francesco punta il dito contro “l’indifferenza” ...

PAPA : "Ascoltare il grido dei poveri" : 11.02 "Non va seguito chi diffonde allarmismi e alimenta la paura dell'altro e del futuro, perché la paura paralizza il cuore e la mente". Così il Papa nella messa in San Pietro per la III Giornata Mondiale dei Poveri. "Nella smania di correre,di conquistare tutto e subito, dà fastidio chi rimane indietro ed è giudicato scarto:anziani, nascituri,persone disabili,poveri ritenuti inutili".E "le distanze aumentano: la bramosia di pochi accresce ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - PAPA : "Anche la Chiesa deride i poveri a volte" : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Il Papa nell'omelia di oggi: "Anche la Chiesa deride i poveri a volte". Le sue parole, 27 ottobre 2019,

PAPA Francesco - scandalo in Vaticano : milioni di euro per i poveri investiti in una piattaforma petrolifera : Il Vaticano di Papa Francesco, ora più che mai, trema. Si infittisce di dettagli sconcertanti l'inchiesta dell'Espresso che ha scoperchiato un vaso di Pandora dalle terribili conseguenze. "Corruzione, peculato e truffa", sono queste le accuse dei pm di Bergoglio impegnati a indagare su alcune operaz

PAPA a Fao : non sprecare pane dei poveri : 12.32 "La prima preoccupazione dev'essere sempre la persona umana, specialmente chi manca di cibo quotidiano e a malapena riesce a occuparsi delle relazioni familiari e sociali". Così il Papa nel messaggio alla Fao per la Giornata mondiale dell'Alimentazione. "Crudele, ingiusto e paradossale che al giorno d'oggi ci sia cibo per tutti e, tuttavia, non tutti possano accedervi; o che vi siano regioni del mondo in cui il cibo viene sprecato, si ...

PAPA Francesco : Aiutare i poveri non è 'da comunisti' : La carità è di sinistra? A sbrogliare la matassa ci ha pensato Papa Francesco, spesso criticato per la sua eccessiva vicinanza agli ultimi e per una scarsa attenzione alla "dottrina". Il Pontefice, sempre pronto a predicare l'accoglienza verso i migranti, interrogato da due giovani su come mettere in pratica la solidarietà, sulle pagine di Famiglia Cristiana ha raccontato come si è avvicinato ai poveri. Bergoglio, da seminarista e da prete ...