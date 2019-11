“Ma che sta facendo?” Mistero a Tu sì que vales | Sabrina Ferilli “lo fa” più volte e il

“Ma che bella!”. Ecco Julia - la figlia di Teo Mammucari e della ex velina Thais Souza Wiggers : Irresistibile Teo Mammucari, in versione inedita. Estremamente discreto, e non del tutto solito utilizzare i social come da consuetudine per molti altri colleghi, Teo decide di provarci per vedere cosa succede. “Il mio amore”, così scrive Mammucari per commentare il post appena condivido sul social, rivelando tutto l’orgoglio provato in una versione mai vista prima. Papà di Julia, avuta con l’ex velina Thais Souza Wigger, con cui sono ...

X Factor 13 - Mara Maionchi scatenata difende il suo Nicola : “Malika - ma che ca**o dici!”. Eliminati i Seawards : Ancora una volta sono i giudici ad agitare le acque a “X Factor”. Dopo i ripetuti scontri tra Sfera Ebbasta e Malika Ayane, stavolta è Mara Maionchi a scatenarsi. L’obbiettivo rimane sempre lo stesso: Malika. Le due colleghe si punzecchiano prima su Davide degli Under Uomini di Malika. Mara al termine dell’ottima performance del concorrente sulle note del difficilissimo brano dei Queen “Don’t Stop Me Now”, chiede a Malika quale ...

“Ma che fai!”. UeD - bufera sul tronista Carlo Pietropoli. Il gesto non è passato inosservato : tutti contro di lui : Sarà un trono molto movimentato quello di Uomini e Donne. A quanto si apprende infatti il nuovo tronista è uno di quelli che non le manda a dire e non ha perso tempo nel dimostrarlo. Carlo Pietropoli infatti, il bel moro approdato da poco nello studio di Maria De Filippi ha infatti fatto immediatamente capire di che pasta è fatto. Carlo Pietropoli è uscito con tre ragazze, cioè Jessica, Alice e Bruna. Per vedere come si sarebbe comportata la ...

Rosy Abate non avrà la terza stagione ma un prequel. “Madre mia zero idee. Ma chiudere qua?” : e ci scappa il “like” di Giulia Michelini : Rosy Abate avrà un terza stagione? L’interrogativo ha finalmente una risposta: la fiction non avrà un seguito. La serie in onda su Canale 5, unico successo nel settore per la rete ammiraglia Mediaset, lascerà al pubblico il lieto fine con Rosy alle prese con la ritrovata felicità e con suo figlio Leonardo arruolato in Polizia. Non ci sarà, dunque, un sequel ma le sorprese non sono finite perché il produttore Pietro Valsecchi ha annunciato ...

Dal prof Mancini a Balotelli - Micah Richards rivela : “Mario ha acceso i fuochi d’artificio anche a casa mia” : L’ex giocatore del Manchester City ha raccontato alcuni aneddoti relativi a Balotelli, soffermandosi anche su Mancini e Dzeko Ha detto addio al calcio giocato a soli 31 anni, ma Micah Richards ne ha eccome di cose da raccontare. Soprattutto riguardo il suo periodo al Manchester City, impreziosito dalla vittoria della Premier League nel 2012. Massimo Paolone/LaPresse Una squadra che parlava italiano, con Mancini in panchina e ...

La memoria corta di Emiliano : “Mai detto che l'Ilva doveva chiudere” : Sarebbe bastato un “ho cambiato idea”. O anche, semplicemente, “le condizioni sono cambiate e mi sono adeguato”. Invece, quando ieri sera il nostro Alberto Brambilla ha rivolto al governatore della Puglia una semplice domanda (“lei ha detto che voleva chiudere l'Ilva perché adesso non va chiusa?”),

“Maria De Filippi se ne va?”. La notizia bomba fa tremare il pubblico. La voce che circola è pesantissima : Maria De Filippi, la notizia che circola in queste ore è una vera bomba. Chi l’ha messa in giro? Indovinate un po’… Dagospia. A quanto pare, la signora della televisione italiana sarebbe corteggiata da Apple. E a quanto pare Maria De Filippi potrebbe addirittura sbarcare su Apple TV+, la piattaforma di streaming online lanciata dall’azienda di Cupertino per far concorrenza a Netflix e Prime Video. Ma senti un po’… Ma di che si tratta? Che ...

Ibrahimovic al Milan - arriva la puntualizzazione della MLS : “Mai dichiarato che i rossoneri abbiano preso Zlatan” : Il vice presidente esecutivo del reparto comunicazione della Major League Soccer ha puntualizzato le parole di Don Garber La rivelazione di Don Garber, commissioner della MLS, circa l’imminente trasferimento di Ibrahimovic al Milan ha innescato una bomba ad orologeria che ha sconquassato il calciomercato europeo. La suggestione però è durata lo spazio di una nottata, prima che il vice presidente esecutivo del reparto comunicazione ...

“Ma che ci fai vedere…”. Asia Argento in slip - tutto in primo piano. Ma i fan - indignati - la bastonano : Asia Argento continua a provocare. Ma la foto che la figlia di Dario Argento ha postato sui social ha sollevato molte polemiche. Dopo la morte del compagno Anthony Bourdain, le accuse di molestie nel caso Jimmy Bennet e l’allontanamento da X Factor, la storia di passione con Fabrizio Corona, la bella Asia Argento torna a far discutere. Certo, non è facile la vita per una donna che si trova a dover sopportare il suicidio del compagno e l’accusa ...

Benedetto Levi di Iliad punta il dito contro le ricariche “Magiche” di TIM - Vodafone e Wind : Dopo i suoi commenti nei confronti degli operatori concorrenti in merito alla fatturazione a 28 giorni, alle recenti rimodulazioni tariffarie e ai nuovi costi per ricarica in ritardo, tramite il suo profilo Twitter ufficiale l'AD di Iliad ha definito queste ricariche "magiche", più che "speciali", in quanto il cliente paga 5 o 10 euro e ne ottiene 4 o 9 di credito. L'articolo Benedetto Levi di Iliad punta il dito contro le ricariche “magiche” ...

“Ma che combini!”. Stasera tutto è possibile - Stefano De Martino lo fa in diretta a Nathalie Guetta : Ormai è una conferma. Settimana dopo settimana sta entrando nel cuore degli italiani. Stefano De Martino, con la sua simpatia e il suo modo genuino di fare, ha travolto tutto e tutti. Stasera tutto è possibile, non era una sfida facile: prima vera conduzione in solitaria e testimone pesantissimo ereditato da Amadeus. Le gambe però non sono tremate a Stefano De Martino che anche ieri sera ha dimostrato non solo di saper regger il video ma anche ...

Lewis Hamilton F1 - Mondiale 2019 : “Mai pensato ai record di Schumacher - la mia carriera ha ancora molto da dire” : Lewis Hamilton ha vinto il suo sesto titolo iridato al termine del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 di Formula Uno. Il campione inglese ha centrato un secondo posto davvero brillante dopo una gara di altissimo livello ad Austin, che ha quasi vinto, nonostante scattasse solamente dalla quinta posizione della griglia della pista texana. Un traguardo storico e clamoroso, che però il portacolori della Mercedes non ha festeggiato in maniera ...

Non è l’Arena - Massimo Giletti attacca Barbara d’Urso : “Ma a che gioco gioca questa televisione?” : Il discusso matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova di Gaetano Marino il boss ucciso dalla Camorra, è stato al centro del talk show della domenica di La7 “Non è l’Arena”. Sull’onda dell’inchiesta di Fanpage “Camorra Entertainment”, Massimo Giletti ha cercato di far chiarezza su ombre e luci legate ai due sposini. È emerso che Tina Marino non poteva non sapere chi fosse il marito, come più ...