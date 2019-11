Inter | Marotta pronto ad un colpo a parametro zero | si tratterebbe di Vertonghen

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 18 novembre 2019) L'sarebbe già al lavoro in vista della prossima estate oltre per la sessione di mercato di gennaio. I nerazzurri, infatti, vogliono muoversi con largo anticipo sui giocatori più ambiti sul mercato e non a caso nei giorni scorsi si è parlato di Federico Chiesa, cercato anche dalla Juventus, e Milinkovic-Savic. Ma il club meneghino sarebbe al lavoro anche suicon l'amministratore delegato, Giuseppe, che già alla Juventus aveva messo a segno colpi importanti senza appesantire il bilancio. E sono tanti i giocatoriessanti in scadenza di contratto con i rispettivi club e che potrebberoessare alla società nerazzurra. Tra questi ci sarebbe il centrale belga Janlavora alL'amministratore delegato dell', Giuseppe, sarebbe al lavoro per regalare i rinforzi richiesti dal tecnico, Antonio Conte, per gennaio ...

