Centocelle ancora nel mirino | divelte serrande di un pub e di un barbiere

(Di lunedì 18 novembre 2019) Roma –due. Due tentati furti all’apparenza, oppure due atti vandalici, quelli che si sono verificati questa notte in due negozi, in via dei Ciclamini, non lontano dal Baraka bistrot, il pub dato alle fiamme il 9 novembre scorso. Neldi ignoti ladri, o vandali, sono finiti une un pub, rispettivamente in via dei Ciclamini 115 e 121. La notte tra il 5 e il 6 novembre invece, la libreria ‘La pecora elettrica’ e’ stata distrutta da un incendio doloso per la seconda volta nel giro di pochi mesi. L'articoloneldi un pub e di unproviene da RomaDailyNews.

