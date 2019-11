Mauro Forghieri - La mia Le Mans ' 66

Fonte : quattroruote

(Di domenica 17 novembre 2019) Adesso che nelle sale di tuttItalia passa la sfida tra la Ford e la Ferrari alla 24 Ore di Ledel 1966 cè lopportunità per tutti gli appassionati di godersi il film e ripassarsi i fatti. Lui, però, non ha bisogno di andare al cinema, perché lui a Lecera.oggi corre veloce verso gli 85 anni e in quella 24 Ore era il direttore tecnico delle Rosse, posizione di comando presa quattro anni prima quando era appena ventisettenne e fresco di laurea. Merito suo e anche di suo padre Reclus che era uno dei migliori meccanici motoristi del Cavallino, uno di quelli di cui Enzo Ferrari si fidava davvero. Uno sbarbatello, si direbbe, ma subito le sue auto si erano portate a casa il mondiale di F1 con Surtees e le vetture prototipo erano vincenti e bellissime. Ingegnere, ha visto il film? E che cosa ricorda di quella battaglia a Le?Non so se ricordo tutto bene ...

