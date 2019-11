“Tutto l’amore che conta davvero” cofanetto tributo a Mango

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 17 novembre 2019) A cinque anni dalla morte diesce "Tutto l'amore chedavvero", unche raccoglie il patrimonio musicale del cantante, con i grandi successi, ma anche i suoi tesori nascosti. La moglie Laura Valente racquesto progetto che è più un. "In questoc'è la musica di Pino, c'è la sua scrittura, le sue foto, c'è tutta la sua arte e tutta la sua voce e tutto l'amore chedavvero, il suo per noi e il nostro per lui". Oro è una delle canzoni iconiche diche hanno segnato la sua vita.Noi ci siamo conosciuti in studio nell'83 mentre lui stava registrando Oro perchè avevamo lo stesso produttore Alberto Salerno, l'ho conosciuto con quella canzone, che ha avuto grande successo che ho vissuto insieme a lui, ho visto come Pino è stato felice di vedere che tutti i sacrifici di una vita perchè non veniva da una famiglia ricca e ha dovuto combattere ...

