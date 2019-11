Maltempo Piemonte | servizio elettrico verso la normalità nel Cuneese

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Dopo i disservizi causati dal, ilsta tornando allanel. E-Distribuzione sta rialimentando le ultime utenze residenziali disalimentate; i lavori, informa l’azienda, proseguiranno fino al completo ripristino del. E-Distribuzione ringrazia, in una nota, Prefettura, Istituzioni locali e Protezione Civile, con le quali è rimasta in costante contatto durante tutta l’emergenza. Per interruzioni del, di durata superiore a determinati limiti, l’azienda ricorda che è prevista l’erogazione in bolletta di indennizzi automatici. per i quali quindi non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta. Gli importi saranno calcolati sulla base di parametri stabiliti dalla Autorità stessa, quali la durata dell’interruzione, il numero di abitanti della zona interessata e la tipologia della fornitura. Gli ...

