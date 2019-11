I contributi per i neogenitori? Esistono | ma nessuno ne parla E per ottenerli devi

Smog : da Regione Lombardia 14 mln di contributi per sostituire auto : Milano, 15 nov. (Adnkronos) - La Regione Lombardia ha finora destinato 14 milioni di euro nell'ambito del bando per sostituire i veicoli più inquinanti. "Il gradimento dei cittadini - ha sottolineato l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo - è confermato dai dati per

Bolzano. contributi per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche : Valorizzazione e sviluppo dei gruppi linguistici numericamente meno diffusi sul territorio. Questo l’obiettivo principale dell’attività di tutela e promozione delle

Venezia : D'Uva - 'ripartire da moratoria per aziende su mutui e contributi' : Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "A Venezia ripartiamo dalla proposta di Luigi Di Maio: moratoria su mutui e contributi subito. aziende, commercianti e famiglie devono avere il massimo supporto in questo momento devastante, in cui ci sono in ballo vite umane, oltre che la storia di una città e dell'inter

Venezia : D’Uva - ‘ripartire da moratoria per aziende su mutui e contributi’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “A Venezia ripartiamo dalla proposta di Luigi Di Maio: moratoria su mutui e contributi subito. aziende, commercianti e famiglie devono avere il massimo supporto in questo momento devastante, in cui ci sono in ballo vite umane, oltre che la storia di una città e dell’intero Paese”. Lo scrive su Twitter Francesco D’UVa, deputato M5S e questore della Camera. L'articolo Venezia: ...

Contratti di solidarietà : sgravio contributivo - la circolare operativa Inps : Contratti di solidarietà: sgravio contributivo, la circolare operativa Inps Contratti di solidarietà: novità importanti dall’Inps. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato il 7 novembre 2019 la circolare n. 133 avente ad oggetto lo sgravio contributivo per i Contratti di solidarietà. Il documento è relativo alle modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2018. Contratti di ...

FAI - pioggia di contributi per i “luoghi del cuore” votati on line : Arrivano i contributi per i "luoghi del cuore" FAI votati con oltre due milioni di clic nel 2018. Dai Monti Pisani al Fiume Oreto a Palermo, passando per lo stabilimento termale di Porretta Terme, tutti i contributi in denaro che faranno rinascere alcuni dei luoghi più belli del nostro Paese abbandonati da anni.Continua a leggere

contributi Inps mancanti : come recuperarli e richiederli : Il datore di lavoro, sia esso privato o pubblico, oltre all’erogazione della retribuzione al lavoratore, ha l’obbligo di versare all’Inps i relativi Contributi. L’importo Contributivo non è composto solamente dal 9,19% (9,49% in alcuni casi) che figura in busta paga e che viene trattenuto al lavoratore (cd. “Contributi carico dipendente”), ma vi è anche una seconda parte di Contributi, totalmente a carico del datore di lavoro (cd. “Contributi ...

Terremoto Reggio Calabria - concessione contributi per interventi strutturali di miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione di edifici privati : Con atto Sindacale del 24 ottobre 2019 l’amministrazione Comunale, su indirizzo dell’Assessore all’Urbanistica Arch. Mariangela Cama, ha predisposto il bando pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi strutturali di miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione di edifici privati, giusto Decreto del Dipartimento Regionale “Infrastrutture, LL. PP., Mobilità”, Settore “Lavori Pubblici”. I beneficiari ...

Venezia : Gdf - contributi per energia rinnovabile - frode da 65 mln di euro (2) : (Adnkronos) - Attraverso tale artificio le 40 società hanno potuto percepire gli incentivi pubblici riservati esclusivamente ai parchi fotovoltaici di potenza inferiore a 1 megawatt (I Conto energia) e a 100 kw (ritiro dedicato), per un importo complessivo superiore ai 65 milioni di euro. Le somme p

Venezia : Gdf - contributi per energia rinnovabile - frode da 65 mln di euro : Venezia, 24 ott. (Adnkronos) - Su richiesta di questa Procura Regionale, il Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti di Venezia ha disposto il sequestro di denaro, beni immobili e impianti per circa 45 milioni di euro nei confronti di un gruppo di società operanti nel settore d

Pensioni in uscita più alte col contributivo per chi supera quota 40 anni di contributi : La complessa materia dei requisiti di uscita e dell'assegno futuro delle Pensioni anticipate e di vecchiaia è resa ancora più ingarbugliata dal doppio calcolo delle Pensioni per i lavoratori che rientrino nel retributivo e, in parte, nel contributivo. A tal proposito, un interessante studio è stato fatto dal quotidiano La Stampa per verificare la veridicità dell'assunto secondo il quale l'Inps taglia l'assegno della pensione se il metodo ...

Pensione contributiva per tutti a 63 anni - nuova proposta dell'ex Presidente Inps Boeri : Torna a parlare di pensioni l'ex Presidente dell'Inps Tito Boeri e lo fa con un articolo di analisi sul sistema previdenziale pubblicato sull'edizione odierna del quotidiano Repubblica. Una analisi approfondita soprattutto su quota 100, misura altamente negativa per Boeri, sia come costi per il sistema che per ciò che lascerà in eredità senza interventi di riforma. Per Boeri il governo Conte bis può e deve intervenire per sistemare ciò che quota ...

Aosta. Ancora aperti i termini del secondo avviso per contributi a favore di PMI : L’Assessorato Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti ricorda che nell’ambito del Programma investimenti per la crescita e

contributi Statali allo sport italiano 2020 : più soldi per tutte le Federazioni! Il dettaglio e la classifica delle più ricche : calcio in testa : Lo Stato italiano garantirà allo sport ben 64 milioni di euro in più rispetto all’anno passato, una cifra di grande rilievo che andrà divisa tra varie parti come hanno spiegato Vincenzo Spadafora (Ministro dello sport) e Rocco Sabelli (Presidente di sport e Salute). Alle Federazioni affiliate al Coni andrà gran parte della torta cioè 44,5 milioni di euro ma ci saranno anche i 4 milioni del “premio efficienza” per le Federazioni ...