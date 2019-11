F.1, Gp del Brasile: Verstappen in pole

Arriva la zampata di Maxnel Gp dela Interlagos. L'olandese della Red Bull ottiene la secondacon il tempo di 1'07"508, precedendo la Ferrari del tedesco Vettel e la Mercedel del campione iridato Hamilton. Per Leclerc (Ferrari) quarto crono, ma deve scontare una penalizzazione di 10 posizioni. Raikkonen (Alfa Romeo) è ottavo. L'altra Alfa Romeo di Giovinazzi esce nella Q2, col 13° tempo, settima fila. In Q3, a sorpresa, fuori la Toro Rosso del russo Kvyat e la McLaren dello spagnolo Sainz, che non è sceso in pista.(Di sabato 16 novembre 2019)