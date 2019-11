Ex Ilva,Landini:spegnimento illegittimo

"Quello che ArcelorMittal sta facendo è, perché c'è un accordo che va applicato e anche l'idea di spegnere gli impianti è per noi inaccettabile". Così il segretario generale della Cgil,, a margine della manifestazione nazionale dei pensionati, nella capitale. "Non saremo complici di una scelta di questo genere, troveremo tutti i modi e tutte le forme possibili, perché lì la gente vuole produrre acciaio senza inquinare, non vuole chiudere impianti", ha detto.(Di sabato 16 novembre 2019)